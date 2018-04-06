Başbakan Yardımcısı Akdağ: Çocuk tecavüzüne ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Recep Akdağ, Mecliste gazetecilerin, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Recep Akdağ, cinsel istismar suçları ile ilgili cezaların ciddi şekilde artırılacağını, ayrıca bu suçlardan ceza alan kişilerin hem cezaevinde hem de tahliye edildikten sonra rehabilitasyona tabi tutulacağını söyledi.

İlgili hakim heyeti karar verirse, uygun görülen vakalarda, uzman görüşü de alınarak cinsel isteğin baskılaması amacıyla söz konusu kişiye gerekli hormonlar verilebileceğini bildiren Akdağ, bu uygulamanın süresini de yine ilgili hakim ve mahkemenin belirleyeceğini ifade etti.

Akdağ, çocuk istismarı suçu işleyenlerin, mevcut durumda devlet memuru olamadığını ve okul servislerinde çalışamadığını belirterek, yapılan düzenlemeler kapsamında özel sektörde çocuklara ilişkin hizmet verilen alanlarda da çalışamayacaklarını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ortak kullanacağı yazılım oluşturulacağını, Adalet Bakanlığının, çocuk istismarı suçunu işleyen kişi ile ilgili bilgileri SGK'ye aktaracağını kaydetti.

Akdağ, kurumda, söz konusu kişi ile işlem yapılacağı zaman, sistemin, "çocuklara ilişkin hizmet verilen alanlarda çalışamaz" uyarısı vereceğini bildirdi.

"Farkındalığı artıracağız"

Recep Akdağ, hazırladıkları tasarıyla, fuhşa teşvik suçu işleyenlere verilebilecek adli para cezalarında alt sınırları artırdıklarını ifade etti.

Çocuk İzlem Merkezlerinde savcıların görevlendirileceğini belirten Akdağ, gerektiği durumlarda çocukların ifadelerinin yalnızca burada alınacağını kaydetti.

Akdağ, mağdur çocuk ya da ailesinin ifşa edilmesi halinde cumhuriyet savcılarının, doğrudan veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya da ailenin talebiyle söz konusu yayını durdurabileceğini anlattı.

Recep Akdağ, 12 maddeden oluşan bu tasarının Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını bildirdi. Akdağ, bunun dışında, konuyla ilgili olarak farkındalığı artırmak için önleyici tedbirleri de alacaklarını dile getirdi.

"Ceza 50 yıldan aşağı olamayacak"

"İyi hal indirimi" ile ilgili soru üzerine Akdağ, şunları söyledi:

"Kanunda iyi hal indirimi diye bir kavram yok. Hakimlerin takdir indirimi var. Bütün suçların 6'da 1'idir. Ceza kanunun temel bir hükmü. Bu suçlarla alakalı bir hüküm falan değil. Cezaları ciddi şekilde artırıyoruz. Herhangi bir şekilde, sadece bu suçlar için değil herhangi bir suç, dava için eğer mahkeme bir indirim yapacaksa bunun gerekçesini açıkça yazma mecburiyeti getiriyoruz. Bunu Yargıtayla da görüştük. Onların işini de kolaylaştıracak.

Zaten özellikle tecavüz ve tecavüz sonrası ölümle ilgili o kadar ağır bir hüküm getiriyoruz ki bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapiste yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok. Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapislerin infaz kanununa göre yatma süreleri var. Bu süreleri yukarı çıkarıyoruz ve 50 yıldan aşağı olamayacağını hükme bağlıyoruz."