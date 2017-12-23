Başbakan Yardımcısı Akdağ: Kudüs bizim canımız, ciğerimiz, mukaddesimizdir

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kudüs bizim canımız, ciğerimizdir. Kudüs bizim mukaddesimizdir. Kudüs'te bugüne kadar İsrail zulmüne Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gücümüz ne kadar yetiyorsa o kadar mani olmaya çalıştık. Kudüs konusunda ABD'nin, Trump yönetiminin yaptığı son hamle artık bardağı taşırmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Yakutiye ilçesindeki bir salonda düzenlenen AK Parti 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2018 yılı bütçe görüşmelerini tamamladıklarını, 16. bütçenin bir kez daha millet, halk, emekçi ve insana hizmetin bütçesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 11,1 büyüme hızı gösterdiğini anımsatan Akdağ, "Genellikle farklı özellikleri olduğu için Türkiye'nin büyümesi Hindistan ve Çin'den sonra bir yere sıralanır. Yıllardır bu böyle gidiyor ama bu sefer Hindistan ve Çin'i geçerek dünyada '1' numara olduk. Her türlü ön kesme çabalarına rağmen Türkiye'nin geldiği bu nokta, hükümetimizin aldığı ciddi tedbirler, Cumhurbaşkanımızın çok yakın takibi ile husule geliyor." diye konuştu.

Akdağ, ekonominin büyümesinin memleketin güçlenmesi anlamına geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu öbür taraftan da gençlerimize iş ve istihdam anlamına geliyor. Hükümetimiz döneminde 8 milyonu aşkın gencimize iş imkanı sağlamışız. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey ifade ettiler. Bizde istihdam oluşturma hızı Avrupa'nın 14 katı. Buna rağmen işsizlik var. 14 kat daha fazla iş imkanı oluşturuyoruz ama yine de işsizlik oluyor. Neden? Çünkü çok genç bir nüfusumuz var. Dolayısıyla yeni istihdam alanları oluşturmak için ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. İnsanımız daha huzur içinde yaşasın, refah artsın, bunu hakkaniyet içerisinde bölüşelim işte bütün bunlar içindir."

"Kılıçdaroğlu'nun büyük bir yanlış içinde olduğunu görüyoruz"

Türkiye'de ana muhalefet partisinin adeta bunun önünü kesmeye çalıştığını anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Gerçekten bu, siyaset yapan bizler için büyük bir hayal kırıklığıdır. Birkaç meselede ana muhalefet partisinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir yanlış içinde olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi Suriye ile ilgili hususlardır. Biliyorsunuz Suriye'de zalim bir rejim, başında bir diktatörle oradaki kardeşlerimize zulmetmeye başladı 2011'lerde. Yüz binlerce insanın hayatına mal oldu. Şu anda Türkiye'de 3,5 milyona yakın insan bize sığınmış durumda. Kardeşlerinin desteklerine muhtaç durumda. Allah'a şükürler olsun dünyanın alkışladığı biçimde bu kardeşlerimize Türk milleti kucak açtı ama ne yaptı ana muhalefet zaman zaman biliyor musunuz? Bundan dolayı Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Sanki zalim Esed ve onun yanında bu zulmü yapan diğerleri, onun peşine eklenmiş olan DEAŞ, PYD, YPG ve PKK'nın yandaşı olan kuruluşlar millete zulmetmiyorlar da haşa sanki Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerine zulmediyormuş gibi bir tavır sergiliyorlar. Gerçekten bu kabul edilebilir değildir."

"ABD'de mahkeme adı altında bir tiyatro kurdular"

Akdağ, aynı tutumun bugün ABD'deki tiyatro için de gösterildiğini dile getirdi.

ABD'deki Hakan Atilla davasına dikkati çeken Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'de mahkeme adı altında bir tiyatro kurdular. Türkiye Cumhuriyeti'ni köşeye sıkıştırmak, Türkiye'yi zora sokmak için bir tiyatro kurdular. Bu tiyatronun bütün figüranları FETÖ tarafından besleniyor. Mahkeme heyetinden tutun, o mahkemeye delilleri götürenler tamamen FETÖ'nün desteği, yönetimi ile ABD'de bir mahkeme kurmuş durumda. Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) milletvekilleri, genel başkanı, genel başkan yardımcıları, gurup başkanvekilleri çıkıyor, sanki ABD'de hakkaniyetli bir mahkeme kurulmuş, sanki Amerika'nın Türkiye'yi yargılama hakkı varmış gibi burada Amerika'nın yanında bir tutum sergiliyorlar. Bununla Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümeti yıpratacaklarını zannediyorlar. Halbuki kendilerini yıpratıyorlar."

BM Genel Kurulundaki "Kudüs" oylaması

Recep Akdağ, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesi sürecinin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs meselesi konusunda son derece önemli girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Kudüs bizim canımız, ciğerimizdir. Kudüs bizim mukaddesimizdir. Kudüs'te bugüne kadar İsrail zulmüne Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gücümüz ne kadar yetiyorsa o kadar mani olmaya çalıştık. Kudüs konusunda ABD'nin, Trump yönetiminin yaptığı son hamle artık bardağı taşırmıştır. Trump'ın son derece haksız bir biçimde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ettiğini ifade etmesi, Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söylemesi gerçekten bardağı taşıran son damladır ama dünyada gerçekleri gür seslerle haykıran liderler var. Dünyada bu gerçeği en gür sesle haykıran Sayın Cumhurbaşkanımız, göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Bütün dünyayı ayağa kaldıracak, bütün dünyayı oradaki zulme bakışlarını döndürecek ve oraya yoğunlaştıracak müthiş bir siyasi ve diplomatik hamle yaparak, daha bu karar açıklanmadan tavrını açıkça ortaya koydu. Aslında bazı ülkeler belki de çok da istemeselerde mecburen bu hususta tavır göstermek zorunda kaldılar."

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, oylama sırasında BM tarihinde son derece ender görülebilecek bir hadise ile karşılaştıklarını dile getirerek, "Genel Kurul toplandı. Burada da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük katkıları oldu ve şükürler olsun ki dünya şunu söyledi, 'dünya 1'den büyüktür'. Bütün tehditlere rağmen Trump'ın, BM'de ABD temsilcisinin yardım ettiği devletleri açıkça, diğer devletleri de dolaylı olarak tehdit etmesine rağmen sağduyu galip geldi. BM Genel Kurulu, Amerika'nın kararının hükümsüz olduğuna karar verdi." diye konuştu.

Genel kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile çok sayıda partili katıldı.