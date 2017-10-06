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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD elçiliği FETÖ üyesini çalıştırmamalı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 24'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD ile casus gerilimi hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'ABD Metin Topuz ismini Bakanlığa bildirmedi. Topuz, Türk vatandaşı, yargı işini yaptı. ABD elçiliği FETÖ üyesini çalıştırmamalı' dedi.

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