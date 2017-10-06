Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD elçiliği FETÖ üyesini çalıştırmamalı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 24'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD ile casus gerilimi hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'ABD Metin Topuz ismini Bakanlığa bildirmedi. Topuz, Türk vatandaşı, yargı işini yaptı. ABD elçiliği FETÖ üyesini çalıştırmamalı' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.