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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ (Sivile yargı muafiyetine ilişkin) 'Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. 15 Temmuz 2016'da vatandaşımızın yaptığı meşru müdafaadır' dedi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir."

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsayan bir düzenleme değildir."

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Yasa, 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendiriyor. İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor."

"(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur."

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