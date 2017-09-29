Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Beraber huzurlu ve istikrarlı bir Türkiye için çalışacağız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Nasıl 1919'da Atatürk'ün önderliğinde bu aziz millet yeni bir yüzyılın kapısını araladıysa 2019'da da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in liderliğinde yeni bir yüzyılın kapısını Allah'ın izniyle aralayacaktır." dedi.

Kadışehri Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadışehri 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi istikrarını, güçlü iktidarını, güven ortamını ve iyi yönetimini hedef alan gizli açık pekçok saldırıyla karşı karışya olduklarını söyledi.

Kim ne yaparsa yapsın ülkenin istikrarını ve güçlü iktidarını ortadan kaldırmayı başaramayacağını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Çünkü Türk milleti iradesine sahiptir. Bu iradeyi 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle FETÖ'cü hainler ve onlara destek olan güçler ve onların içerimizdeki teröristleri başaramadı, bir dünya başaramadı, bundan sonra da Allah'ın izniyle başaramayacaktır. Şimdiden 2019'un rüyasını görüyorlar. 2019 yaklaşıyor, '2019'da acaba Türkiye'yi nasıl istikrarsızlaştırırız, Türkiye'yi bugün yöneten güçlü, çelik gibi iradeyi nasıl yıkarız, AK Parti'yi iktidardan nasıl indiririz, Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı makamından nasıl indiririz, yerine güdebileceğimiz kukla bir lider, kukla bir yönetim nasıl kurarız' herkes onun hesabını yapıyor. Bu hesapları yapanlara buradan bir kez daha söyleyim, hesabı kendi odanızda, kendi masanızda yapabilirsiniz ama esas hesabı önce Rabbim, sonra millet yapar. Ben 2019'daki bütün kirli hesapları aziz milletimizin bozacağına, kendi hesabını kendinin ortaya koyacağına yürekten inanıyorum."

Bozdağ, yeni dönemin çok daha güçlü olacağına inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fiilen uygulanmaya başlayacağı yıldır. Cumhuriyetin ilanından yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti yeni bir hükümet sistemiyle yeni bir yüzyılı aralayacaktır. Bu yeni yüzyılın kapısı açılmasın diye de 2019 seçimlerine bir yoğunluk atfediliyor. Nasıl 1919'da Atatürk'ün önderliğinde bu aziz millet yeni bir yüzyılın kapısını araladıysa 2019'da da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in liderliğinde yeni bir yüzyılın kapısını Allah'ın izniyle aralayacaktır. Beraber yeni hükümet sistemiyle, güçlü, müreffeh, huzurlu ve istikrarlı bir Türkiye için çalışacağız, beraber koşacağız."

AK Parti kadrolarının bugüne kadar gecesini gündüzüne katarak çalıştığını aktaran Bozdağ, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bozdağ, milletin dertleri için koşacaklarını ve çalışacaklarını anlatarak, şunları kaydetti: