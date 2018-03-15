Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Erbaş ve YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve YÖK Başkanı Saraç ile görüştü.
- AA
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ı makamında kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, "dinin doğru anlatılması" için Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakülteleri arasındaki iş birliği konusu ele alındı.
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