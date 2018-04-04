Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İsrail saldırı ve katliama derhal son vermelidir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'İsrail hükümeti, sivillere ve masumlara karşı orantısız güç kullanımı, saldırı ve katliama derhal son vermelidir.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in silahsız sivillere karşı orantısız güç kullandığını ve keskin nişancılarla sivilleri öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in yaptığının açıkça sivil katliam olduğunu vurgulayan Bozdağ, "İsrail hükümeti, sivillere ve masumlara karşı orantısız güç kullanımı, saldırı ve katliama derhal son vermelidir. Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir sivilin dahi burnu kanamadığı halde Türkiye'yi haksız yere eleştirenleri İsrail'i kınamaya, İsrail'e karşı tavır koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Maske düştü"

"Türkiye'yi haksız yere eleştirenler, haksız, zalim ve katil olduğu halde İsrail'i eleştirmiyor. Sahi neden?" diye soran Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Batı destekli terör örgütleri İsrail saldırdığında ya da İsrail öldürdüğünde, saldırıya uğrayan veya ölen Müslüman olduğunda insan hakları, sivil, masum, orantısız güç kullanma, saldırı ve katliamın, batı için bir anlam taşımadığını bir daha gördük. İnsan haklarını, sivilleri, masumları ve hukuku katleden İsrail olunca, bu kavramları dillerinden düşürmeyen ülkeler ile uluslararası örgütlerin nasıl sustuklarını da gördük. Bunlar için insan hakları, sivil, masum ve hukuk gerçek yüzlerini örten sadece bir maskedir. Maske düştü." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya´ya Suriye çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya´ya Suriye çağrısı

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA