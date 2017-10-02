Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Las Vegas'taki saldırıyı kınadı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Las Vegas'ta müzik festivaline katılanlara yönelik yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.
- İHA
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Las Vegas'taki saldırıyı kınayarak, “Las Vegas'ta müzik festivaline katılanlara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD halkına, ABD'ye taziyelerimizi sunuyoruz . Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyoruz. ABD halkının, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır. ABD dahil dünyanın hiçbir yerinde bu tür üzücü olayların olmamasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.
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