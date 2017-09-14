Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan CHP'nin SİHA iftirasına tepki: Yalanın bu kadarına pes

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin tamamı hem Türkiye'deki hem de uluslararası hukuka uygundur.

- (ABD'deki Rıza Sarraf davası) Anlaşılan başsavcıya bu bilgiler FETÖ'nün temsilcileri verdi. Bu siyasi bir davadır.

- Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olay çirkinliktir. Böyle saygısız davranışlardan uzak durulmalı. Bu çirkin olayı yapanları kınıyorum, hesabını verecekler.

- SİHA'ların vurduğu kişiler teröristlerdir. Piknik yaparken vurulmuşlar gibi hava oluşturuluyor. Yalanın bu kadarına pes. Vurulanlar uzan zamandır takip edilen teröristler. SİHA'lar PKK terör örgütünün belini kırdı. İnlerini vurdu. SİHA'lardan PKK'ya destek veren çevreler de rahatsız.