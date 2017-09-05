Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türk yargısı daha adildir

Bozdağ sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2017-2018 adli yılı bugün başladı. Yeni adli yıl; milletimiz, ülkemiz, yargı görevi yapanlar ile yardımcı adli personelimiz için hayırlı olsun. Yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlar ile yardımcı adli personele, yeni adli yılda görevlerinde başarılar dilerim. Adalet dağıtan, hukuki ihtilafları çözen, hakkı sahibine teslim eden, hak edene hak ettiği cezayı veren ve bütün bunları Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatle yerine yapan; görevlerinde bağımsız ve tarafsız olan hakim ve savcılarımız her türlü takdire layıktır.

"Türk yargısı daha adildir"

Adaleti ayakta tutan ve adaletle hükmeden bağımsız, tarafsız hakim ve savcılarımız, bilinçli bir karalamaya,itibarsızlaştırmaya muhataplar. Bu karalama ve itibarsızlaştırma;içeride bazı siyasiler ve bazı AB ülkeleri ile FETÖ, PKK başta terör örgütlerince bilinçli yapılmaktadır. Kim ne derse desin,Türk yargısı, AB ülkeleri yargısından da ABD yargısından da hem daha fazla hukuka bağlı ve hem de daha fazla adildir."