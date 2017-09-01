Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan katliamla ilgili açıklamada bulundu. Bozdağ, "Bugün bayram ama Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar bayramı kutlayamıyorlar, şehitlerine, gazilerine ağlıyor, zulme direniyor, matem tutuyorlar. Şu ana kadar Myanmar'da binlerce Arakanlı Müslüman şehit edildi, binlercesi yaralandı, binlercesi de yerinden, yurdundan edildi. Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara, Avrupa'nın göbeğinde daha dün Srebrenitsa'da Boşnak kardeşlerimize yapıldığı gibi bir soykırım yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Daima hak, adalet ve insan diyen uluslararası toplum; Srebrenitsa'daki katliamı seyrettiği gibi Arakan'daki katliamı da sadece seyrediyor" diyen Bozdağ, “Eğer Myanmar'da öldürülenler Müslüman değil de Yahudi veya Hıristiyan olsalardı sizce Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplum sessiz kalır mıydı? Emin olun sessiz kalmazlardı. Türkiye'deki onlarca terör saldırısında sessiz kalıp Fransa'daki terör saldırısında sessiz kalmadıkları gibi. BM, BMGK sadece güçlü ülkelerin çıkarlarını korumaktan vazgeçmeli, herkese eşit ve adil olmalı, gerektiğinde Yahudilerin, Hristiyanların canlarını, mallarını koruduğu gibi Müslümanların da canlarını, mallarını korumalıdır. Aksi takdirde BM ve BMGK saygınlığını, güvenilirliğini ve meşruiyetini her geçen gün daha da zayıflatır. Myanmar'a komşu ülkeler, sınırlarını açarak ölümden kaçan çocuk, kadın, yaşlı ve hasılı masum bu insanların kurtulmasına yardım etmelidir. Aksi halde BM, BMGK komşu ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum; soykırımı andıran katliamların manevi sorumluluğundan kurtulamazlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti halkı, cumhurbaşkanı ve hükümetiyle birlikte Myanmar'da zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların yanındadır. Türkiye, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara dönük katliamların son bulması ve Arakan'ın yeni Srebrenitsa olmaması için çalışmaktadır" açıklamasını yaptı.