Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Arakan için her türlü olasılığı değerlendiriyoruz

MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleriyle bayramlaşma programında bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bayramların küskünlüklerin son bulduğu, barışın tesis edildiği günler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'na hem komşu coğrafyada hem de Arakan'da yaşananların gölgesi altında girildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Gerçekten de Arakan'da ortaya çıkan görüntüler bugün insanlık adına utanç verici görüntüler. 'İnsanım' diyenin insanlık namına hassasiyet taşıyanların, hiçbir şekilde takip edemeyeceği, gördüğü zaman burnunun direğinin sızlamayacağı görüntüler değil bunlar. Türkiye olarak hem diplomatik yöntemleri hem insani diplomatik enstrümanlarımızı TİKA, Kızılay, AFAD gibi ve bunun yanı sıra diğer sivil toplum örgütleri gibi devreye aldık. Kardeşlerimizin imdadına yetişmek için her türlü olasılığı değerlendiriyoruz. Bu noktada elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

Türkiye olarak mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu milletle ne kadar övünürsek ne kadar güzel söz söylesek emin olun ki az kalacaktır. Onun için burada bu necip milletin bir ferdi olmak, bu necip milletin göstermiş olduğu bu fedakarlık karşısında onların bu fedakarlığı ile onur duymamak mümkün değil. Allah bizleri birbirimizden ayırmasın birlik ve beraberlik içerisinde aynı hassasiyet üzerinde yol yürümeyi hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Bennur Karaburun ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.