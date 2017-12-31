Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Artık taşeron, Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır

HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Keskin ve konfederasyona bağlı sendika üyeleriyle AK Parti İl Başkanlığında bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir süredir kamuoyunda yer işgal eden, yaklaşık 900 bin kişiyi yakından ilgilendiren taşeron düzenlemesinin tamamlandığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, yapılan düzenlemede, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, KHK'nin ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda alt işveren işçisi olarak çalışanların sürekli işçi kadrosuna geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir. Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak. Bu işçilerimiz sürekli işçi kadrolarına geçirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. Geçiş işlemleri alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından yaplacak. Sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır. Artık taşeron Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır."

- "4C işçi kadrosu ortadan kaldırıldı"

Kadro geçiş sürecinin 90 gün olarak hedeflendiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"4 Aralık 2017'de askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olacaktır. Bugüne kadar 4C statüsünde çalışan geçici personeller 4B sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş olacaktır. 4C statüsü artık kaldırıldı. Bundan sonra bu kapsamda işe başlayacak olanlar 4B statüsünde istihdam edilecek. Mevsimlik geçici işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay daha uzatılabilmesi sağlanmıştır. İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleriyle alt işveren işçisi olarak çalışanlar artık bu idarelerin kendi iktisadi teşekküllerince işçi olarak istihdam edilecektir. Bu kapsamla yaklaşık olarak 900 bin taşeron işçisi sürekli işçi kadrosuna alınmış, 4C işçi kadrosu ortadan kaldırılmış ve bundan sonraki süreçte yeni taşeron çalıştırma prensiplerinden vazgeçilmiştir."

- "Asgari ücret 9 kat arttı"

Çavuşoğlu, 2018 yılı için asgari ücretin bin 603 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam yüzde 14 küsurluk bir artış oranına tekabül ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon rakamlarının da üzerinde olan bir rakamdır. Elbette Türkiye'nin büyümesiyle bu rakamlar ilerleyen yıllarda daha da yükselecek, hayat standardı ülkemiz büyüdükçe gelişecek ve toplumun bütün katmanları bu standarttan payını almaya devam edecektir. Bizim siyasetimizin bakış açısı hizmet, insan ve millet odaklı bir bakış açısıdır. Geçtiğimiz 16 yıllık zaman dilimi içinde ortaya koyduğumuz hizmetlerimiz bunun en bariz örneklerini teşkil etmektedir. Bugün itibarıyla asgari ücret 2002 yılına oranla 9 kat arttı. Asgari ücret 2002 yılında 184 liraymış bugün bin 603 lira, 9 kat artmış. Halbuki baktığımız zaman Türkiye 3 kat büyüdü."

HAK-İŞ İl Başkanı Keskin de Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini dile getirerek, ülke için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını vurguladı.