Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: FETÖ ile mücadeledeki desteği için Gambiya'ya çok teşekkür ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçen yıl ciddi bir darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Gambiya'da bu terörist yapıya ait okul 2014 yılında kapatıldı. Hatta bu kapsamda kapatılan ilk okul olması nedeniyle de sizlere müteşekkiriz. Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek nedeniyle çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, çeşitli temaslar için Türkiye'ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang, Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Gambiya ile olan ilişkilerin son yıllarda üst seviyede iş birliğine evrilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu ilişkilerin hem sosyal hem ekonomik hem de siyasal anlamda güçlendirilmesi için Türkiye olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 yılında ciddi bir darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu işgal girişiminde bulunanların Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu artık herkes biliyor. Bu süreçten sonra başlatılan çalışmalar nezdinde özellikle Gambiya'da bu terörist yapıya ait okul 2014 yılında kapatıldı. Hatta bu kapsamda kapatılan ilk okul olması nedeniyle de sizlere müteşekkiriz. Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek nedeniyle çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Gambiya hem de Afrika'nın üzerine yapıştırılmak istenen "karanlık kıta" yaftasından kurtulması için ciddi gayret gösterdiğinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çerçevede bizim yüzakı kuruluşlarımızdan olan TİKA vasıtasıyla şimdiye kadar Gambiya'da yaklaşık 20 proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de Gambiya'ya yapacağımız yatırım ve proje desteğimizi devam ettireceğiz. Gambiya'dan Türkiye'ye eğitim almak üzere gelen pek çok öğrenci var. Bu sayı özellikle 2012'den sonra yükselen bir ivmeyle devam etti. Öyle tahmin ediyorum ki öğrencilerin gelecek dönemde kontenjan sayısını artacak ve bu öğrenciler, Gambiya ile Türkiye arasındaki işbirliği, diyaloğun gelişmesini sağlayacak."

Tambajang ise 15 Temmuz'da Türkiye için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye yönetiminin demokrasi mücadelesi verdiğini çok iyi bildiklerini ifade eden Tambajang, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da insanların bu demokratik mücadelede yer aması için yaptığı çağrıyı çok bilgece buluyorum. O gün sokağa çıkanlar ve hayatını kaybedenler çok haklı bir dava için mücadele etti. Şehitlerinize de Allah'dan rahmet diliyorum. FETÖ'nün okullarını kapattık. Terörist olduklarını biliyorduk. FETÖ hem Türkiye'ye karşı terörist bir örgüttür hem de Afrika'ya karşı."

Görüşme, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.