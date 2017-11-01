Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: FETÖ'yle iltisaklı olduğu belirlenen 57 vakıf kapatılmıştır

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2018 bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

TİKA’nın bugün Balkanlar, Doğru Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Doğu ve Güney Asya ile Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde proje ve faaliyet uygulayabilen uluslararası bir marka haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, "TİKA’nın faaliyet gösterdiği ülkeler için verdiği desteklerin ne kadar anlamlı olduğu, kendi ülkelerinde de TİKA ofisi açılması için adeta sıraya giren devletlerden anlaşılabilmektedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerinin sağladıkları destek ve himaye ile 2003 yılından itibaren TİKA’nın kapasite ve faaliyetlerinde önemli artışlar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"2002 yılında, TİKA’nın yurt dışındaki ofis sayısı 12 iken, bugün 60’a yaklaşmıştır. 1992-2002 yılları arasında faaliyetler 28 ülkede yayılmışken bugün faaliyet kapsama alanına girmiş ülke sayısı 170 civarındadır. 1992-2002 arası dönemde yılda 200 civarında proje ve faaliyet uygulayan TİKA, bugün yılda 2 bin civarında proje ve faaliyet uygulamaktadır. 1992 yılında 319 bin TL civarındaki bir bütçeyle kurulan TİKA, bugün bütçesini 317 milyon TL’ye çıkarmıştır.”

TİKA’nın Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya, Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerdeki proje ve faaliyetlerinden örnekler veren Çavuşoğlu, Ajansın 2011 yılında yeniden yapılanmasının önemli getirilerinden birinin de yeni kurulan Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi ile faaliyet coğrafyasının genişlemesine yönelik çalışmaların hızlanması olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, TİKA’nın bu bölgelerdeki çalışmalarından da örnekler aktardı.

Hakan Çavuşoğlu, TİKA projelerinin Türkiye’nin aktif dış politikasının sahada somut bir tezahürü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Elbette biz dost ve kardeş olarak gördüğümüz ülkelere, eleştirdiğimiz bazı Batılı ülkeler gibi sömürgeci bir anlayışla yaklaşmamaktayız ancak yaptığımız yardımlar, sağladığımız destekler, biz hedeflememiş olsak dahi ülkemize doğrudan ya da dolaylı olarak geri dönmektedir. TİKA proje ve faaliyetleri öncelikle, dünyanın dört bir yanında milletimizin dost elini ihtiyaç sahibi devlet ve topluluklara ulaştırmakta çok önemli bir araçtır. Bu faaliyetler yoluyla çok geniş bir coğrafyada ülkemizin tanınırlığı artmakta, hiç tanımadığımız milyonlarca insanın ve devlet yetkililerinin Türkiye’ye bakışları olumlu yönde etkilenmekte ve Türkiye’nin yurt dışındaki olumlu imajını güçlendirmektedir. Buna 'Türkiye’nin yumuşak gücüne katkı' demek yanlış olmayacaktır.”

- YTB’nin çalışmaları

Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) hakkındaki sunumunda ise Türkiye’nin aktif dış politika perspektifiyle uyumlu bir şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlar, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Geçmiş hükümetler, bugün sayıları 6 milyonu aşan yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla, dönemin imkan ve şartları çerçevesinde sınırlı olarak ilgilenebilmişlerdir. Şu anda ise Başkanlığın üstlendiği yenilikçi vizyon ve ülkemizin gösterdiği gelişimle orantılı şekilde, söz konusu sorunların çözümlerine yönelik çalışmalarda büyük bir artış kaydedilmiştir. Başkanlık, yurt dışında yaşayan gençlerimizin anadillerini öğrenmeleri, kültürel birikimlerinin muhafaza edilmesi ve gelişimi, sosyal sorunlarının giderilmesi, ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele edilmesi amaçları ekseninde, diasporadaki gençlerimizin aidiyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir."

Yurt dışında yaşayan Türk gençlerin Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekanlarını görmeleri adına düzenlenen Gençlik Köprüleri Programı’na yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bilgisini veren Çavuşoğlu, gençlerin Türkçe yeterliliklerinin artırılması amacıyla Türkiye Stajları düzenlendiğini, bu yılki programa 12 ülkeden gencin katıldığını bildirdi.

YTB’nin 2011’de başlattığı çalışmalarla yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’deki seçimlerde bulundukları yerlerden oy kullanabilmelerine olanak sağlandığını belirten Çavuşoğlu, mezuniyetleri sonrasında öğrencilerle irtibatın korunması ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye mezunları olarak dayanışma içinde olmaları, ayrıca kendi ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağlamaları amacıyla Türkiye Mezunları Programı başlatıldığını söyledi. Çavuşoğlu, mezunlarla ilişkileri güçlendirilmek maksadıyla yıl sonuna kadar 40 ülkede mezun buluşmaları yapılması planlandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın 160 ülkesinde yaklaşık 150 bin Türkiye mezunu bulunmaktadır. Bu mezunlarımızla ilişkilerin güçlendirilmesi, temasın yeniden sağlanması ve bir iletişim ağı oluşturulması önemlidir. Bu amaçla, ülkemizin 1992 yılında başlattığı uluslararası öğrencilere yönelik burs programının 25. yıl dönümünün kutlanması amacıyla, 25 Kasım 2017 tarihinde üst düzey katılımlı 'Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması' isimli bir program düzenlenecektir.

Ülkemiz, imkanları dahilinde kriz bölgelerine de yardımda bulunmaktadır. Bunun en güncel örneği Suriye’ye ve Suriyeli gençlere yönelik gerçekleştirilen çalışmalardır. Bugüne kadar iç savaş nedeniyle Suriye’den göç etmek zorunda kalan ve ülkemizde misafir edilen üniversite çağındaki 7 binden fazla Suriyeli gence Türkçe eğitimi verilmiştir. Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için bir eğitim merkezi olması amacıyla oluşturulan "Türkiye Bursları" programı kapsamında ülkemizde 150’ye yakın ülkeden 16 binin üzerinde uluslararası öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Türkiye Burslarına 2017 yılında 163 ülkeden yaklaşık 107 bin başvuru alınmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yaklaşık 5 bin aday burslandırılmıştır. Türkiye’de bulunan yaklaşık 109 bin uluslararası öğrencinin 16 binden fazlası Türkiye Bursları ile eğitim hayatlarına devam etmekte, geri kalan öğrenciler ise kendi imkanlarıyla akademik eğitim almaktadırlar."

Çavuşoğlu, 2018 yılı bütçe tasarısıyla YTB için 13 milyon 941 bin lirası personel giderleri, 2 milyon 20 bin lirası Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri, 17 milyon 895 bin lirası mal ve hizmet alımları, 249 milyon 772 bin lirası cari transferler ve 2 milyon 200 bin lirası sermaye giderleri olmak üzere toplam 285 milyon 828 bin lira ödenek talep edildiğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, 2017'de restorasyonu tamamlanan eserlere ilişkin bilgi verdi.

Çavuşoğlu, yurt içinde öncelikle terörden etkilenmiş olan Diyarbakır Sur Fatihpaşa Camisi'nin, Ermeni Katolik Kilisesi'nin, Protestan Kilisesi'nin, Arap Şeyh Camisi'nin, Kadı Camisi'nin, Dört Ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Camisi'nin, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifahanesi'nin restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıfların hayır şartlarını da özenle yerine getirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, bu amaçla her ay 15 kalemden oluşan kuru gıda paketlerinin 81 il merkezinde 20 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin adresine teslim edildiğini, Eyüp imaretinden 2 bin kişiye her gün bir öğün sıcak yemek hizmeti verilmesine devam edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan terör mağdurlarına 14 bin adet, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan terör mağdurlarına ise 15 bin adet B grubu kuru gıda paketi ile bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Bosna Hersek'e, Kosova'ya, Makedonya'ya ve Filistin'e toplam 128 bin 500 koli kuru gıda paketi gönderildiğini anlattı.

2017 yılında 4 bin 200 kişiye muhtaç aylığı verildiğini belirten Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, 2017–2018 öğretim yılı burs kontenjanının 15 bin öğrenci olduğunu ifade ederek, bu dönemde bütçe imkanları nispetinde 600'ü yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere, 6 bin yükseköğrenim öğrencisinin her birine 250 lira burs verileceğini bildirdi.

Hakan Çavuşoğlu, Kosovalı 30, Makedonyalı 30, Bosna-Hersekli 1 olmak üzere toplam 61 hastaya İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sağlandığını belirtti.

-"743 adet taşınmaz kat karşılığı değerlendirildi"

2003 yılından bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlara değinen Çavuşoğlu, 743 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirildiğini, bu yolla 4 bin 300 bağımsız bölümün müdürlüğe kaldığını kaydetti.

Müdürlüğe ait yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle 414 taşınmazın 215'inin turizm, kültür, eğitim, sağlık, sosyal, ticari tesis olarak değerlendirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, müdürlüğün tahakkuk toplamının 563 milyon 77 bin lira olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, müdürlüğün 2017'nin ilk 10 aylık diliminde toplam 468 milyon 457 bin 228 lira kira geliri elde ettiğini söyledi.

-"736 eser alındı"

Çavuşoğlu, Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi Projesi adı altındaki tarihi çalışma ile vakfiye, berat, hüccet, ferman gibi 10 milyon belgenin sayısal ortama aktarıldına değindi.

Yurt dışındaki müzayedeler takip edilerek yurt dışına kaçırılmış olan taşınır vakıf kültür varlıkları tespit edilerek geri getirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında bu yolla 736 eserin alındığını bildirdi.

Vakıf müzelerinde yer alan toplam 21 bin 351 eserin bin 288'nin sergide bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, açık olan müzelerin 2017 Eylül ayı sonu itibarıyla ziyaretçi sayısının 853 bin 241 olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, turizm alanında yaklaşık bin 15 kokartlı turist rehberine vakıf medeniyeti konusunda eğitim verildiğine işaret etti.

-FETÖ ile mücadele

Çavuşoğlu, kararlılıkla mücadeleyi sürdürdükleri FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı vakıflara dair işlemlere, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının rehberliğinde 15 Temmuz darbe kalkışmasından önce başlandığını bildirdi.

Bu kapsamda ilk önce üniversite kurucusu 25 vakfın kapsamlı denetiminin yapılarak ilgili mevzuata göre vakıf yönetiminden uzaklaştırılması gereken yöneticiler hakkında hukuki yola başvurulduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz sonrasında da söz konusu terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı vakıflarla ilgili mücadeleye devam edilmiş, ilk olarak 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile 104 adet vakıf kapatılmış, bu vakıflar ile iktisadi işletmelerinin her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce devralınmıştır. FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olduğu daha sonra belirlenen 57 vakıf da kapatılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde FETÖ ile irtibatlı 31 personelin KHK ile kamu görevleri sona erdirilmiştir.15 Temmuz'dan sonra da bu vakıflarla ilgili denetim çalışmalarına devam edilmiştir. 25 Ekim itibarıyla, 50 adedinin denetimi tamamlanmış olup, 93'ünün denetim çalışmaları devam etmektedir."

-Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi

Hazineden hiçbir katkı almadan gelirinin yüzde 45,22’sini yatırıma ayıran Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2018 mali yılında bütçesinin 531 milyon 415 bin lira öngörüldüğünü belirten Çavuşoğlu, gelirlerin tamamının müdürlüğün öz kaynaklarından karşılanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, bu çerçevede, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinin 112 milyon 12 bin lirasını personel giderleri, 18 milyon 595 bin lirasının prim giderleri, 110 milyon 80 bin lirasının mal ve hizmet alımı, 50 milyon 406 bin lirasını cari transferlerin, 240 milyon 322 bin lirasının ise sermaye giderlerinin oluşturduğunu söyledi.

-BYEGM'nin 15 Temmuz'un ardından çalışmaları

Çavuşoğlu, hükümetin, düşünce ve ifade özgürlüğünün geliştirilmesi yönündeki çabalarını medya ile birlikte yürütmeye büyük bir hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM), demokratik hayatın güçlenmesi, devlet enformasyonunun etkin bir şekilde kullanılması ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımında üstlenmiş olduğu sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu kapsamda Ocak-Ağustos 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlük davetlisi olarak ağırlanan basın mensubu sayısının 586 olduğunu bildirdi.

BYEGM'nin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili olarak dünya kamuoyunun doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi için en büyük çabayı gösteren kurumlar arasında yer aldığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından ivedilikle, Türkiye’deki yerleşik uluslararası medya temsilcileri başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden basın mensupları heyetler halinde Türkiye’ye davet edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık düzeyinde kabullerle birlikte, saldırılarda büyük hasar gören kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiş, en üst düzeyde bilgilendirilmenin yapılabilmesini teminen 'Tarihe ve Milli Birliğe Tanıklık' programı yoğun bir şekilde yürütülmüştür. Program kapsamında, 27 ülkeden 75 basın mensubu Türkiye’de bulunmuş ve özellikle 15 Temmuz sürecinde büyük saldırıya uğrayan medya grupları ziyaret edilmiştir."

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı anma etkinlikleri kapsamında, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 53 ülkeden toplam 340 basın mensubunun düzenlenen çeşitli törenlere katıldığını bildirdi.

BYEGM tarafından ulusal ve uluslararası medyanın tümünün tam zamanlı izlendiğini, Devlet Enformasyon Sistemi'nde (DES) temel dillerin yanı sıra çeşitli dil grupları ve lehçeler de dahil olmak üzere toplam 34 dilde, günlük ortalama 150 haberin çevirisinin yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunda Türkiye imajına etki eden hususlarında yakından izlenerek analiz edildiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, bu çerçevede, insani yardımlar, basın ve ifade özgürlüğü, terör örgütleri ile mücadele ve Suriye krizi başta olmak üzere çeşitli konularda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

-"15 bin 355 basın kartı sahibi var"

Çavuşoğlu, 2017 yılı Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de göreve bağlı basın kartı sahibi sayısının 9 bin 734, sürekli basın kartı sahibi sayısının 5 bin 497, serbest basın kartı sahibi sayısının 43, şeref kartı sahibi sayısının 81 olmak üzere toplam 15 bin 355 olduğunu söyledi.

2010 yılında başlatılan Hizmet Damgalı Pasaport uygulaması kapsamında 2015 yılı içerisinde 831, 2016 yılı içerisinde bin 268 başvuru alındığını belirten Çavuşoğlu, bu sayının Eylül 2017 itibarıyla bin 638 olduğunu ifade etti.

2018 Yılı BYEGM Bütçe Tasarısı ödeneklerinin bütçe kalemleri hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, personel giderleri için 51 milyon 12 bin, prim giderleri için 6 milyon 209 bin, hizmet alım giderleri için 254 milyon 288 bin, cari transferler için 327 bin, sermaye giderleri için 3 milyon 233 bin lira olmak üzere toplamda 315 milyon 69 bin lira öngörüldüğünü kaydetti.