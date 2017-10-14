Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Güçlü bir Türkiye, bazılarının fikirlerini, öngörülerini etkiliyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bölgede güçlü bir Türkiye'nin olması, bölgesel anlamda rol alan, masada bulunan, kendi iddia ve tezlerini ortaya koyan bir Türkiye, bazılarının fikirlerini, öngörülerini etkiliyor olabilir." dedi.

Çavuşoğlu, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi'nde gerçekleştirilen "İnegöl Mobilya İndirim Festivali"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 mobilyacı esnafın bir araya gelerek bu festivali düzenleme kararı aldığını söyledi.

İnegöl'de bin 600 mobilya firmasında, 30 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu 30 bin çalışanın maaşlarının seviyesi, asgari ücretin kat kat üstünde. İlçede işsizlik sıfır ancak ara işçilere çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Onun için mesleki teknik eğitim merkezleri ve meslek liselerinde okullaşma oranını yüzde 50'ye kavuşturarak, ihtiyaç duyulan ara elemanları sektöre kazandıracağız." diye konuştu.

İlçenin 1 milyar dolarlık ticaret hacmiyle önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, İnegöl'e desteklerinin her zaman devam edeceğini anlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli günler geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güney sınırımızda kuşatılma gibi bir durumla karşı karşıyayız. Batı ülkelerinde gerek ekonomimize, gerek iç siyasetimize dönük alınan bazı kararlar var. Türkiye'nin muhatap kaldığı bu kararlar ve uygulamaların esasen neden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Türkiye, insan kapasitesi, bulunduğu coğrafi ve stratejik konumu itibariyle çok büyük bir potansiyele işaret ediyor. Hal böyle olunca bölgede güçlü bir Türkiye'nin olması, bölgesel anlamda rol alan, masada bulunan, kendi iddia ve tezlerini ortaya koyan bir Türkiye, bazılarının fikirlerini, öngörülerini etkiliyor olabilir."

"Yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş"

Türk milletinin Anadolu topraklarında bin yıldır süren varlığını ilelebet devam ettireceğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede,toplumun hangi kesimi olursa olsun, tüccarından esnafına, sanayicisinden turizmcisine kadar herkes kendi üzerine düşen rolü, hiçbir şey söylemeden alıyor ve ülkenin menfaatine olacak her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu etkinliği de bu çerçevede okuyabiliriz. Daha önce mobilyada KDV indirimi yapmıştık. Bu indirim, eylül ayı itibariyle sona erdi. Esnafımız, 'Bu KDV indirimini nasıl devam ettirebiliriz' dedi ve netice itibariyle bir indirim festivali olarak bu etkinliği düzenlemeye karar verdi. Buradaki mağazalardan tüketiciler, yaklaşık yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş yapabilecek."

Çavuşoğlu, İnegöl'de mobilyanın en iyisinin üretildiğini dile getirerek, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; düğün zamanını, bahar dönemini beklemeyin. Geleceğe yatırım yapın, ucuz alın ve en güzelini alın. İnegöl'e gelin." ifadesini kullandı.

Daha sonra Çavuşoğlu, "İnegöl Mobilyası" ifadesinin bulunduğu bir tabelayı Ertuğruz Gazi Mobilyacılar Caddesi tabelasının üzerine yapıştırdı. Ardından beraberindekilerle mobilyacıları ziyaret eden Çavuşoğlu, bir dükkanda salon takımının fiyatını sordu ve dükkan sahibiyle temsili pazarlık yaptı.

İlçede yangında zarar gören bir mobilya dükkanını da ziyaret eden Çavuşoğlu, dükkan sahibiyle görüştü ve kendisine her türlü yardımın yapılacağını dile getirdi.