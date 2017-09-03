Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Hollanda'da yapımı süren Tevhid Camisi'ne İslam'a hakaret içeren ırkçı pankart asılmasını kınıyorum

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi eserlerin dünyanın ve insanlığın ortak mirası olduğuna işaret etti. İbadethanelerin din, inanç ve vicdan hürriyetinin abidesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu abideyi yıkmak, ortak mirasımızı talan etmek isteyenler bilsinler ki nefret ve ayrımcılıktan hiçbir fayda sağlayamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın Venlo kentinde yapımı süren Tevhid Camisi'ne İslam'a hakaret içeren, ırkçı pankart asılmasını kınayan Çavuşoğlu, Sofya'daki 523 yıllık Koca Mahmut Paşa Camisi'nin bahçesine bar açılmasının, Atina'daki Fethiye Camisi'nde ibadet yasağının aynı önyargıların tezahürü olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:

"İslam'ın 'silm' kökünden ve barış anlamına geldiğini tekrar hatırlatmak isterim. İslamofobi içeren her adım, en hafif ifadeyle insanlık suçudur. İnsanlık suçlarına karşı ittifak edemeyen medeniyetler, korku ve kutuplaşmanın basit birer aracı olmaktan öteye geçemezler. Bu düşmanca anlayış karşısında sessiz kalanlara, Filistin'in Beytüllahim kentinde bulunan ve Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'ni hatırlatırım.

Anahtarı 150 yıl Müslümanlara emanet edilmiş bu kilise, tarihte ecdadımız tarafından korunduğu gibi günümüzde de TİKA'nın katkı sağladığı fonla restore edilmektedir. Yine Lübnan'da Aydamon Köyü'ndeki Saint Georges Ortodoks Kilisesi'ni TİKA eliyle 2015'te yeniledik. Geçtiğimiz günlerde TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde Senegal'e giden gönüllü elçilerimiz, Cüzzamlılar köyünde okul, cami ve kiliseyi boyayarak, tüm dünyaya insanlık dersi vermişlerdir. Sayıları gün geçtikçe artan bu emekleri heba etmeyelim, gelin el birliği, gönül birliği yapalım. Kin ve nefretin güzel bir dünya kurmamıza mani olmasına izin vermeyelim."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye olarak diğer dinlere saygı açısından örnek olan bu projeleri sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Özellikle Avrupa'daki hükümetleri de tüm insanlığa hizmet etmeye dönük bu çalışmalarda yanımızda görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.