Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Pakistan basın heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz yardım yaparken emperyal bir düşünceyle değil, sadece insani bir odakla yapıyoruz. Çünkü bizim inancımız ve tarihi geleneğimiz, kültürümüz, insana saygı duymayı gerektiriyor. Bugün Arakan'a girebilen yegane uluslararası kurum TİKA'dır. Bin ton yardım malzemesi gönderdik" dedi.

Çavuşoğlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün programı çerçevesinde Türkiye'de mesleki çalışmalarda bulunan Pakistanlı basın mensuplarını Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) kabul etti. Ziyarete, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin çok derin ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Pakistan ile ilişkilerin bundan sonraki süreçte de güçlenerek devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Özellikle siyasal anlamdaki ilişkilerimizden sonra ticari anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin de dalgalı bir seyir izlediğini biliyorum. Bu ilişkilerin, önümüzdeki süreçte daha da hacimli bir seviyeye ulaşması için iki ülke arasında Karma Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturuldu ve geçtiğimiz aylarda bunun beşincisini gerçekleştirdik. Eğitim alanında önemli kurumlardan olan Yunus Emre Enstitüsü, Pakistan devletinin sağlamış olduğu olanaklarla faaliyet yapma olanağına kavuştu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, YTB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Pakistan'da çeşitli eğitim ve kalkınma faaliteleri yürüttüğünü dile getirerek, Pakistan'dan çok sayıda öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü anlattı.

"Türkiye'de bin 606 Pakistanlı öğrencimiz var"

Şu ana kadar Pakistanlı bin 553 öğrencinin Türiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun olduğunu kadeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: