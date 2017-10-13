Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye yeni bir türbülansın içine sokulmak isteniyor
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 'Türkiye, 'vekalet savaşları' suretiyle yeni bir türbülansın içine sokulmak isteniyor. Türkiye, bütün bu kuşatmayı yaracak millete de ferasete de ruha da sahiptir.' dedi.
- AA
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilgili yapılmak istenen ameliyat ve operasyonun 15 Temmuz 2016'dan önce başladığını söyledi.
Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durduğu, emeklediği yerden dizlerinin üstüne doğrulduğu, kendi tez ve iddialarını ortaya koymaya başladığı, savunma sanayisinde önemli adımlar attığı andan itibaren uluslararası sisteme karşı bir meydan okumayla ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu uluslararası sistem, Türkiye'yi her defasında hizaya getirecek bir yolu bulmuştu. Bazen darbeler, bazen ekonomik krizlerle ülkeye diz çökertmeyi başarmıştı." diye konuştu.
Birilerinin, karşısında dikte edilenleri elinin tersiyle itip güçlenmeye, kudretlenmeye başlayan Türkiye'yi gördükçe çıldırdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Her hamlemiz, gelişim projemiz, Türkiye'nin her büyüme hafsalası onları çıldırttı." ifadelerini kullandı.
Vekalet savaşları
Çavuşoğlu, ülkenin bütün organlarına ve hücrelerine kadar girmiş, unutulmaya bırakılmış, zamanı geldiğinde de uyandırılarak ülkeyi felç etmek üzere devreye alınan bir güruhun milletin üzerine uçakla, tankla, topla, tüfekle mermi yağdırdığını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Millet, her şeye rağmen çıplak bedenleriyle 'Namusum, mukaddesatım ve vatanım' diyerek, buna geçit vermedi. Bu millet, eli öpülesi bir millettir. 15 Temmuz, tarihimizin nirengi noktalarından biridir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi, milletin ortaya koyduğu o büyük direnişi asla unutmayacağız. Bizim unutmadığımız gibi unutmayan birileri daha var. Bu girişimin arkasında olan, ellerinde tuttukları kuklalarla perde gerisinden onları yönetenlerin asla vazgeçmeyeceğini bileceğiz. Türkiye, 'vekalet savaşları' suretiyle yeni bir türbülansın içine sokulmak isteniyor. Güneyden, başka bölgelerden kuşatılmak isteniyoruz. Ne olursa olsun Türkiye, bütün bu kuşatmayı yaracak millete de ferasete de ruha da sahiptir."
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