Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelecek.

2 Kasım günü gerçekleşecek görüşmenin ardından Çavuşoğlu Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'la da bir görüşme yapacak.Görusmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias 1 hafta önce Ankara'ya bir ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

DOĞUM YERİ GÜMÜLCİNE'Yİ ZİYARET EDECEK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Atina'dan ayrıldıktan sonra kendisinin de doğum yeri olan Gümülcine'ye bir ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu'nun Gümülcine ziyareti esnasında Batı Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi kurumların bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu 2 günlük Yunanistan ziyaretinin ardından Turkiyeye dönecek.