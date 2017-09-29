Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Bölgenin istikrarsızlaştırılması için atılmış yeni bir adım

Kartepe Belediyesinin desteğiyle işadamı Muhammed Al Kattan tarafından yaptırılan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Işık, açılışını gerçekleştirdikleri tesislere Abdullah Tayyip Olçok'un adının verilmesinden dolayı hem Kocaeli'nin bir milletvekili hem de hükümetin bir temsilcisi olarak Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür etti.

15 Temmuz'un hiçbir şehidini unutturmamak zorunda olduklarını belirten Işık, 15 Temmuz'un 3-5 FETÖ'cünün bir araya gelip darbe yapmak istediği sıradan bir olay olmadığını vurguladı.

Fikri Işık, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak, yükselişini kesmek ve bölgesinde iddialı bir güç olmasının önüne geçmek için çok daha önceden planlanmış ve hayata geçirilmeye çalışılan büyük bir projenin sadece bir parçası olduğunu dile getirerek, "Gezi olaylarıyla başlayan süreç, bölgenin ve özellikle Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesini amaçlıyordu. Oradaki gençlerin ağaç hassasiyetini istismar eden, onu hükümeti düşürmek için bir bahane olarak kullanan ve arkasında bugün hangi güçlerin olduğu belli olan bir olaylar zincirinin ilk halkasıydı Gezi olayları." diye konuştu.

Gezi Parkı odaklı olayların ardından 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde bulunulduğunu ve ardından Kobani bahane edilerek Türkiye'de Güneydoğu'nun karıştırılmaya çalışıldığını anlatan Işık, son olarak 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün sadece Türkiye'nin değil, bölgenin birtakım güç merkezlerinde planlanan yeni bir istikrarsızlık süreci için atılan adım olduğunu işaret etti.

- "Barzani son oyunu göremedi"

Başbakan Yardımcısı Işık, benzer adımları bugün yine gördüklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey Irak'taki şu son referandum, bölgenin istikrarsızlaştırılması için atılmış yeni bir adımdır. Maalesef bu bölgeyi planlamak, bölgenin adeta 'böl-parçala-yönet', 'böl-parçala-yut' taktiğiyle yeniden şekillendirilmesini isteyen güç merkezlerine en büyük destek, bölgedeki basiretsiz idarecilerden geliyor. Sayın Mesut Barzani son oyunu göremedi. Basiretli davranmadı ve şimdi en büyük zararı kendi halkı görecek. En büyük zararı yüz yıllardır kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz Kuzey Irak'taki halk görecek ama sadece o görmeyecek, bütün bölge bundan az veya çok etkilenecek. Türkiye olarak biz gerekli tedbirleri alıyoruz. İnşallah en az etkilenen biz oluruz ama Kuzey Irak'taki kardeşlerimiz bundan etkilendiğinde yine bizim de canımız yanacak, biz de üzüleceğiz. Sebebi ne? Birtakım siyasetçilerin basiretsizliği, feraset eksikliği ve maalesef ihtirası... Bölgede bunu kaçıncı defa yaşıyoruz. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı, bölgedeki büyük sıkıntılar, Suriye'nin geldiği durum... Bunların hepsi maalesef çoğu zaman bölgedeki idarecilerin basiretsizliğinin sonucu oluyor."

Bu noktada özellikle Türkiye olarak birlik ve beraberlikleri en üst düzeyde tutmak zorunda olduklarını vurgulayan Işık, "Böyle bir dönemde küçük meselelere takılıp büyük resmi kaybetmemeliyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim sigortamızdır. Onun için Türkiye'deki bütün siyasetçilerin sorumlu olması bir milli politika etrafında kenetlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Muhammed Al Kattan ve diğer protokol mensuplarınca açılış kurdelesini kesen Işık, daha sonra spor ayakkabısını giyerek penaltı atışı yaptı.

Açılışa, eski milli futbolcular Hami Mandıralı, İbrahim Üzülmez, Hakan Ünsal ve Necati Ateş de katıldı.