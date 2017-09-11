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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun amcası vefat etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun vefat eden amcası Mehmet Çavuşismail'in cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

  • AA
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Çavuşoğlu'nun amcası Mehmet Çavuşismail, yaklaşık 3 aydır beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çavuşismail için merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı.

Törene, Çavuşismail'in yakınları ile eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bazı kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Çavuşismail'in cenazesi, Hamitler Mezarlığında defnedildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında olduğu için amcasının cenazesine katılamadı.

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