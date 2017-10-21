Başbakan Yardımcısı Işık uyardı: ABD, Rakka'nın yönetimini YPG terör örgütüne teslim etmemelidir

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yalova'nın Altınova ilçesinin Tavşanlı beldesinde toplu açılış törenine katıldı. Altınova ilçesine gelişinde Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Fikri Demirel, ilk olarak Hersek Köyündeki tarihi Hersekzade Ahmet Efendi Camii'ni ziyaret etti. Öğlen namazını tarihi camide kılan Işık, Hersekzade Ahmet Efendi'nin mezarını da ziyaret etti. Altınova ilçesinde hizmete giren halk plajını da gezen Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra toplu açılış törenine katılmak üzere Tavşanlı beldesine gitti. Burada, çiçeklerle karşılanan Işık, halka hitap etti.

Konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından YPG ve PYD terör örgütü ile Rakka'da gerçekleştirilen operasyona da değinen Fikri Işık, DAEŞ gibi bir terör örgütünü bölgeden YPG ve PYD gibi başka terör örgütleri ile temizlemenin yılanla çuvala girmekten başka bir şey olmadığını söyledi. Işık, "Suriye topraklarının tamamında devlet otoritesinden bahsetmemiz mümkün değil. Bir çok güç Suriye'ye müdahil olma konumuna girdi. En son ABD, PYD, YPG, PKK uzantısının hakim olduğu SDG güçleriyle Rakka operasyonunu yaptı. Rakka operasyonu bitmek üzere. Biz muhataplarımıza bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüne karşı kullanmak, yılanla çuvala girmek gibidir dedik. PKK, PYD, YGP aynı terör örgütüdür. YPG ve PYD, PKK'nın Suriye koludur. Bunlarla işbirliği yapmayın. Bunlarla işbirliği yaparsanız bölgede daha büyük sıkıntılara sebep olursunuz diye defalarca uyarılarda bulunduk. Dedik ki; belki DEAŞ'ı oradan temizlersiniz. Elbette DEAŞ'ın orada kalması mümkün değil. Kalmamalıdır da. Ama DEAŞ'ı temizlemek sorunu çözmek anlamına gelmeyecek. Siz eğer Rakka operasyonunu PYD, PKK terörist unsurları ile yaparsanız yarın Rakka'nın idaresi ile ilgili çok büyük problemlerle karşılaşacaksınız. Ve nitekim korkulan başa gelmeye başladı. PYD, YPG Rakka'yı temizledikten sonra terörist başının resimlerini asıyor. Amerika'da, 'Biz bunu onaylamıyoruz' diyor. Bunun böyle olacağını biz baştan size söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Hele hele şimdi %90'dan fazla yaşayanı Arap olan Rakka'yı, eğer bir PYD, YPG unsuruna teslim ederseniz, idareyi o terör örgütüne verirseniz. İşte o zaman DEAŞ'ı temizlemiş olmakla sorunu çözmüş olmazsınız. Bilakis orada bir etnik çatışmanın fitilini ateşlemiş olursunuz. Halen fırsat varken buradan uyarıyoruz. ABD yöneticileri Rakka'nın idaresini kesinlikle PKK, PYD, YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK, PYD, YPG terör örgütünün unsurları Rakka'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir" dedi.

"Irak'taki referandumu İsrail istedi"

Konuşmasında Irak Kürk Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan bağımsızlık referandumuna da işaret eden Işık, bu konuda da Mesut Barzani'yi defalarca uyardıklarını belirtti. Bölgede huzurun bozulmasının kimseye faydasının olmayacağına değinen Işık, referandumu isteyenlerin İsrail ve bölgenin karşımasını isteyenler olduğunu belirtti. Işık konuşmasında, "Nasıl Mesut Barzani'ye yanlış bir iş yapıyorsun dedik. Hem kendini, Kuzey Irak halkını hem de tüm bölgeyi yeni bir kaosun içerisine sokuyorsun. Bu referandumu yapma. Bundan vazgeç. Bunun ne sana, ne bölgeye ne de bütün bu coğrafyaya faydası olmaz aksine yeni kaos ortamı ortaya çıkar diye uyarmamıza rağmen dinlemedi. E dinlemedi de ne oldu. Kar mı etti. Kazançlı mı çıktı. Bölgede bu işten kim kazandı. Biz bunu dediğimizde birileri orada ki Kürtlere karşı olduğumuzu ima etmeye çalışıyor. Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz Türkiye'de de içiçe yaşıyoruz. Komşu kardeş olarak yaşıyoruz. Bölgede de ancak ve ancak isteğimiz Kürt kardeşlerimizin, mutluluğu, huzuru ve refahıdır. Ama perşembenin gelişi de çarşambadan belli. Bu referandumu kim istiyor; İsrail istiyor. Bu referandumu bölgenin karışmasını isteyen güçler istiyor. O zaman bu tezgaha karşı uyanık olmak insan aklının gereği değil mi. Şimdi ne oldu. Irak merkezi yönetimi girdi Kerkük'ten Barzani güçleri ve diğer güçleri çıkardı. Her an bir sıkıntı ile karşılaşma ihtimali var. Halbuki Kerkük yüzyıllardır, Türkmen, Kürk ve Arapların birlikte kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bu şehrin huzurunu neden bozuyorsunuz. Bu şehrin huzurunu bozmanın size de, Irak'a da, bölgeye de ne faydası var. Bu şehirde sadece Türkmenler, Kürtler, Araplar değil 8-9 tane farklı etnik yapı yüzyıllarca kardeşçe yaşamış. Bu kardeşliği bozmanın kime ne faydası var. Onun için herkes dikkatli olsun diyoruz. Herkes aklını başına alsın. Yarın bölgeyi içinden çıkılmaz yeni sorunlara götürecek adımları bugün kimse atmasın. Türkiye olarak biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Biz Irak bir bütün olarak kalsın istiyoruz. Biz Suriye de bir bütün olarak kalsın istiyoruz. Biz bölgemiz huzurun, refahın ve gelişmişliğin adresi olsun. Allah bölgeye o kadar büyük nimetler vermiş ki, bu nimetler insanlığın refahı için kullanılsa bu bölge dünyanın en gelişmiş bölgesi olur. Ama tam aksine bölgede insanlar birbirine düşürülerek bir kaos, çatışma ve bir mücadele ortamı halinde tutulduğu için bölgenin zenginlikleri başka ülkeleri kalkındırırken, bölgeye kan, ateş ve gözyaşı olarak dönmeye devam ediyor. Burada kimi suçlayacağız. Herkesin önce kendisine dönüp bakması lazım" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ardından Tavşanlı Belediyesi tarafından yapılan yeni belediye hizmet binası, Kur'an kursu, taziye evi ve su deposunun toplu açılışını gerçekleştirdi. Işık, buradaki açılışın ardından Kocaeli'deki bir düğüne katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı.