Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden Arakan'da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, geçmiş dönemde Arakanlıların 2. Balkan Savaşı sonrası ihtiyaç sahipleri için Osmanlı Hükümeti'ne yaptığı yardımı belgeleyen fotoğrafı paylaştı. Bugün yardım eli uzatılan Arakanlı Müslümanların geçmişte zor günlerde şehit, dul ve yaralılarımız için seferber olduğunu belirten Işık, "Bu bağlamda devlet arşivlerimizde bulunan Arakanlı Müslümanların ülkemize olan sevgisini ve ilgisini gösteren bir belgeyi paylaşıyorum. Arakanlılar, 2. Balkan Savaşı sonrası ihtiyaç sahipleri için Osmanlı Hükümeti'ne 1391 İngiliz Lirası göndermiştir. Aynı belgede Arakanlıların Edirne'nin geri alınmasından dolayı sevinçlerini göstermek için miting yapma kararı aldıkları ifade edilmiştir. Milletimizin muzafferiyeti için Arakanlı Müslümanların her daim camilerde dua ettiği de bu belgede yer almaktadır. Kadirşinas milletimiz, tarihin her döneminde mazlumların, masumların yanında durmuş, umudu olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, tarihi mesuliyetlerinin bilinciyle müşfik elini tüm kardeşlerimize uzatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.