Başbakan Yardımcısı Kaynak: Avrupa ırkçılığı Türkofobya'ya dönüştürmek istedi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca bir sosyal tesiste, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta alınan başarıdan dolayı teşkilatları ve belediye başkanlarını tebrik etti.

Sonucun ardından büyük bir sorumluluk aldıklarını dile getiren Kaynak, Türkiye parlamenter demokrasiden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yine demokrasi içerisinde geçtiğini belirtti.

Kaynak, ilerideki bir ay içeresinde yargının idari işlerini düzenleyen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyelerinin de TBMM tarafından belirleneceğini belirterek, bunun Türkiye'de ilk defa yaşanacağını dile getirdi.

Veysi Kaynak, şunları kaydetti: "Türkiye bu süre zarfında Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği gibi dünyadaki ekonomik daralmaya karşı Türkiye'de etkilerini az hissettiren ya da 'biran önce telafi edelim' diye çıkardığımız ekonomik paketleri de bir bir hayata geçirdi. Bütün bu şartları üst üste koyduğumuzda, müzakere yürüttüğümüz, çeşitli ittifaklar içerisinde olduğumuz Batı Avrupa'nın tutumunu gerçekten hayretle karşılamamak mümkün değil.

Demokrasinin beşiği olan Avrupa'da 'evet' lehine propaganda yapmak engellenmiştir ama terör örgütlerinin 'hayır' propagandası yapmasının önü alabildiğine açılmıştır. Maalesef, Avrupa'da yükselen ırkçılık, fanatizm ve İslamofobya, Türkofobya'ya doğru dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bunların neticesinde ortaya çıkan tablo çok önemlidir. Milletimiz, yüzde 50'den fazlasının oyu ve desteğiyle yeni bir hükümet sistemine geçmiştir."