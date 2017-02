Başbakan Yardımcısı Kaynak: CHP, AYM kararıyla ilk defa doğru yolu bulmuş

Kaynak, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) bir araya geldi.

TİKA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kaynak, Türkiye'nin son yıllarda dış yardımlar bakımından dünyada en etkin ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak, Türkiye'nin 2015 itibarıyla 3,9 milyar dolar dış yardım yaptığını belirterek, "Bu rakamlara sivil toplum kuruluşlarımızın, TİKA'nın ya da Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu dışında doğrudan yaptığı yardımlar, özel sektörümüzün yardım ve yatırımlarıyla çok uluslu kuruluşların yardımları ve katkıları ilave edilince bizim tahminimiz 5 milyar doları bulan bir dış yardım ya da dış kalkınma yardımları koordine ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak, 2015 verilerine göre milli gelirinin binde 37'sini acil insani yardımlara harcayan Türkiye'nin, yapılan çalışmalar neticesinde dünyanın en cömert ülkesi olduğunu kaydetti.

Kaynak, TİKA faaliyetlerinin belirli alanlarla sınırlı olmadığına işaret ederek, başta gıda, eğitim, sağlık, barınma, mesleki eğitim, restorasyon, hayvancılık ve tarım desteği gibi ihtiyaç görülen her alanda çalışma yapıldığını anlattı.

TİKA'nın, yılda ortalama 2 bin proje hayata geçirdiğine dikkat çeken Kaynak, insani ihtiyaçların dışındaki kalıcı yatırım desteklerinin, yardım yapılan ülkenin ekonomisine, kalkınmasına ve sosyal problemlerine fayda sağladığını dile getirdi.

Kaynak, TİKA'nın Afrika dışında, Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu'da da çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Biz yaptığımız yardımları söylemeye, anlatmaya gayet mahcup bir ifadeyle yaklaşırken 5 koli gıda yardımı gönderen ve bunun için tören yapan ülkeler olduğunu hatırlıyoruz. Bunlar utanılacak hadiselerdir." dedi.

Güney Amerika'ya da yardım ve destek faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Kaynak, Kolombiya'da yaşanan iç savaş sonucu eğitim alanında geri kalan Orejon'da bir Türk okulu inşa ettiklerini anlattı.

2 binden fazla çocuğa "tavşan dudak" tedavisi

Kaynak, Orta Asya'da bulunan pek çok Türk mirasını ihya ettiklerini ve bu coğrafyadaki ülkelerle sağlık alanında da işbirliği çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Moğolistan'da Türklerin ilk yazılı kaynağı olarak bilinen eserlerin sergilenmesi için Bilge Kağan Müzesi'ni kurduk. Özbekistan'da da önemli çalışmalar yapılıyor. Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile birlikte 2009 yılından beri 'Tavşan Dudak' diye tabir edilen rahatsızlık nedeniyle 2 binden fazla çocuk muayene ve tedavi edildi. TİKA belli bir program çerçevesinde ilk önce muayene sonra Türkiye'ye getirip ameliyatlarını yapıyor." ifadesini kullandı.

Dış yardımlar konusunda TİKA'nın yanı sıra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da destekleri olduğunu anlatan Kaynak, "Çok büyük, adeta soykırıma varan uygulamalar gösterilen Arakan'da Rohingya Müslümanlarına TİKA ile AFAD'ın 500 bin dolarlık pirinç ve zeytin yağı dağıtımı oldu, yaklaşık bir ay önce. Büyük bir açlık çekiyorlar. Myanmar'daki Budist yönetim sadece TİKA'nın faaliyetlerine imkan veriyor. Geçen, su ve sanitasyon için yine 1 milyon dolarlık bir yardımı ben imzaladım, AFAD bütçesinden. TİKA ile beraber orada öncelikle eğitim gören çocukların okullarında ve sonrasında köy evlerinde temiz içme suyuna kavuşmaları için." şeklinde konuştu.

Kaynak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Gazze'de inşası devam eden Filistin Dostluk Hastanesi'nin ne zaman açılacağının sorulması üzerine Kaynak, İsrail ile ilişkilerin sadece Gazze temelli olmadığını aktararak, Kudüs'te de Türkiye'yi ilgilendiren çok fazla tarihi ve kültürel eserin bulunduğuna işaret etti.

Kaynak, Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatında herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, bina içerisindeki teçhizatlarının alımı ve kurulumu gerçekleştikten sonra hastanenin açılacağını dile getirdi.

Kudüs'e ziyaret gerçekleştireceğini belirten Kaynak, "Bu sene İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde 'Vakıflar Haftası'nı 'Kudüs'teki Osmanlı Vakıfları' temasıyla toplayacağız." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla birlikte Suriye'de teröristlerden temizlenen bölgelerde AFAD ve TİKA'nın yapacağı çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl önce gündeme getirdiği "güvenli bölge" çözümünün Amerikan'ın yeni yönetimi tarafından dile getirilmesinin iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Kaynak, Türkiye'nin fiilen bu güvenli bölgenin olabileceğini, Fırat Kalkanı Harekatı'yla gösterdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Cerablus ile Azez arasında 530 bin insan yaşıyor, bunların yaklaşık 80 bini çadırda, 120 bini dışarıda kalmış durumda. Türkiye bu bölgedeki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına gayret harcıyor. Bizim Çobanbey diye telaffuz ettiğimiz yerde binaların pek çoğu ağır hasar görmüş vaziyette. Bu bölgede tarım ve güvenlik de dahil her alanda ihtiyaçları tespit ediyoruz. İdlib'de de ayrı bir dram yaşanıyor. İdlib'in nüfusunun 1,5 milyonu geçtiğini düşünüyoruz. Halep'in tahliyesi sırasında bahsettiğimiz kampı şu an orada hazır ettik. Yani kampta barınmak isteyenler için fiziki mekanlar hazır halde. Şu an sınırımızın sıfır noktasında yani Elbeyli ile Çobanbey arasında bir lojistik depo inşa ediyoruz. Burada Türk insanımızın gönderdiği yardımlar, daha düzenli ve adil bir şekilde dağıtılacak."

"Yeni başlayan ilişkiler için hoş bir şey değil"

TİKA Gazze Temsilcisinin İsrail güçlerince gözaltına alındığının hatırlatılması ve konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Kaynak, İsrail makamlarının, gözaltıyla ilgili kendilerine bilgi vermediğini kaydetti.

Kaynak, "Bir macera değildi bu. İsrail ile bir mutabakata varılmıştı. Şu anda hem Büyükelçiliğimiz hem de Dışişleri Bakanlığımız bu konunun üstünde çalışıyorlar. Bize iletilen bir gelişme yok. Sürpriz bir şekilde izinsiz sınırı geçip Türkiye'ye falan gelme durumu yoktu arkadaşımızın. İsrail'de bu hususu iç istihbarat birimi yönetiyor ve İsrail mahkemeleri bu hususta İsrail'de bir açıklama yapılmasına yasak getirmiş vaziyette. Gerekli tüm işlemleri tamamlanan bir kişinin sınırda böyle sürpriz bir şekilde gözaltına alınması, yeni başlayan ilişkiler için hoş bir şey değil. Ama biz bu hadiseleri öfkeyle değil sabırla ve akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz."

"Türkiye antidemokratik uygulamaları geride bırakmıştır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, anayasa değişikliğiyle ilgili "Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız." açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Kaynak, "İlk defa doğru yolu bulmuş. CHP'nin Anayasa Mahkemesi yerine millet için yapılan bu anayasayı milletin kararına bırakması çok isabetli olmuştur. Türkiye antidemokratik uygulamaları geride bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Afrika ve Balkanlardaki yapılanmasına ilişkin bir soru üzerine Kaynak, bu yapının üyelerinin Afrika'ya sömürü için gittiklerini ve önemli bir ticari faaliyet içersinde olduklarını kaydetti.

Kaynak, FETÖ'nün ticaretin yanında büyük bir eğitim ağı olduğuna işaret ederek, bu konudaki en büyük görevin de Maarif Vakfına düştüğünü dile getirdi.

FETÖ'nün Balkanlarda daha yaygın bir eğitim ağı olduğuna dikkati çeken Kaynak, "Bakanlarda üniversiteleri var. Bu yapının eğitim alanında, dünyada en fazla Balkanlarda okulları var. Maarif Vakfımız buralarda da çalışmalar yapıyor. Bu uzun soluklu bir mücadele. Yapının ne kadar tehlikeli olduğu anlaşıldıktan sonra çok daha hızlı netice alınacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.