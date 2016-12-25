Başbakan Yardımcısı Kaynak: Halep'ten Türkiye'ye 233 yaralı getirildi

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi almak ve yaralıları ziyaret etmek için Hatay'a geldi. Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliğini ziyaret eden Kaynak, amirlik yetkilileri ile bölgede görev yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurum yetkililerinden brifing aldı. Kaynak, brifingin ardından sınır kapısına konuşlandırılmış AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi tırında incelemelerde bulundu.

Reyhanlı Devlet Hastanesindeki Halep’ten gelen yaralıları da ziyaret eden Kaynak, düzenlediği basın toplantısında Halep'ten 40 bin civarında sivilin tahliye edildiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bu insanlar genellikle İdlib civarındaki yerleşim yerlerine belki bir tanıdıklarının, belki bir akrabalarının, belki bir yakınlarının yanına yerleştiler. Bizler muhtemel bir göç hareketi olabilir diye zaten o yüzden gelmiştik. Bugün onu da değerlendirdik. Çok acil gelenler için İHH’nın daha önceden yerini ayarladığı kamp merkezine, barınma merkezine iş makinelerimiz ile destek verdik. Hazır hale geldi. Daha sonra sınırımıza 10 kilometredeki mesafede bir bölgeyi şuanda tamamlamış bulunuyoruz, yaklaşık 2 bin kişiyi alabilecek. Buraları bir transfer merkezi gibi düşünmek gerekir ve hemen sınırımıza çok daha yakın bir yerde altyapı çalışmalarını bitiriyoruz. Bize karşı tarafta gösterilen 600 dönümden fazla bir alan var. Orada ilgili çalışmalarımıza başlamış bulunuyor. Tabi çalışmalar çerçevesinde hemen hemen Halep'ten tahliye edilen bütün insanlara yönelik bir barınma merkezi oluşturmuş olacağız. Şu anda aynı zamanda Hatay Valiliği, Reyhanlı'da daha önce Hac Konaklama Merkezi olarak kullanılan yerde de bir hazırlık yaptı. İhtiyaç halinde kullanmak üzere orada çadırlarımızı oluşturdu" diye konuştu.

2011 ve 2012'de Suriye'den göç hareketi başladığında olduğu gibi bu defa yoğun bir göç hareketi ile karşı karşıya kalmadıklarını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Bundan sonra kalmayacağız manasına gelmez. Tabii ki bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizimle beraber bu alanda Türk Kızılayı ve AFAD’la beraber Türk Kızılayı, yani çeşitli sivil toplum kuruluşları da gayret ediyor. Tabii ki bütün bu gayretlerimiz de bütün bu çalışmalarımızı da saygıdeğer Hatay valimizin organizasyonunda, koordinasyonunda yapmak durumundayız. Cilvegözü Sınır Kapımızın hemen öbür tarafındaki Bab-el Hava Sınır Kapısı'nda teşkil edilmiş bir hastane var. Türkiye'den çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla doktorlarımız orada gerek ayaktan tedavi, gerek hafif yaralıları ya da ağır olmayan hastalığı tedavi edebiliyorlar. Onun dışında Türkiye içerisinde yoğun bakım üniteleri dahil 800'den fazla hasta yatak kapasitesi oluşturuldu. Bugüne kadar ülkemize toplam 233 yaralı girişi olmuştur. 233 rakamı da on dakika içinde oldu. 2 kişi daha yeni Reyhanlı Devlet Hastanesine ulaştı. Yaralılardan 95’i çocuk. 33 kişi Allah'a şükür taburcu oldu ama maalesef 32 tane de gelen ağır yaralılardan maalesef hayatını kaybeden oldu."

Kaynak, Halep’ten tahliyeler tamamlandıktan sonra bu insanların gerek barınmaları, gerek iaşeleri, gerek başkaca insani ihtiyaçları konusunda Hatay Valiliğinin koordinesinde izin verilen bin 10 insani yardım malzemesi taşıyan tırın karşı tarafa geçtiğini anlattı. Bugün Kilis'e hareket edeceğini kaydeden Kaynak, "Kilis’in hemen güneyinde de 180 bin kişi var Suriye topraklarında. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli bölgede yaşayan insanlar var. Onlara yönelik insani yardım konularını görüşeceğim" dedi.