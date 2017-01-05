Başbakan Yardımcısı Kaynak: Reina teröristinin Uygur olma ihtimali yüksek
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina saldırısına ilişkin önemli bir detayı açıkladı. Kaynak, saldırganın Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı.
Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
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