Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: OHAL için komisyon kuruldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'un açıklamasından bazı satırbaşları:

BU BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR

Mevcut anayasa değişiklik paketi rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir. Bu bir sistem değişikliği meselesidir. Daha etkin yürütme mekanizmasının kurulması için Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren bir tekliftir. Eğer rejim tartışılıyor olsaydı bunun egemenliğin kaynağı ve nasıl kullanılacağıyla ilgili birtakım tartışmaları olurdu. Egemenlik seçkin bir zümre, bir hanedan, bir kişi tarafından kullanılırsa bunun adı başka bir şeydir egemenlik millet tarafından kullanılırsa bunun adı Cumhuriyet'tir, demokrasidir. Egemenliğin kaynağıyla ilgili herhangi bir tartışma bu anayasa metninde yer almamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti rejim tartışmasını 1923'te sonlandırmış, demokratik, laik, hukuk ve sosyal devletidir.

7 KİŞİLİK İTİRAZ KOMİSYONU İKİ SENE GÖREV YAPACAK

OHAL'le ilgili alınan kararlarla ilgili 7 kişilik itiraz komisyonunun kurulması kararlaştırılmış ve 2 senelik bir çalışma öngörülmüştür. Bu süreçte yapılan bir eksiklik varsa giderilmesi, hatalı kararlar alınmışsa düzeltilmesine imkan tanıyan etkili bir iç hukuk sürecidir. Bu sürecin objektif ve başarılı bir şekilde yürüyeceğine inanıyoruz. Gözaltı süresi 30 günden 7 güne indirilmiştir. Özellikle FETÖ ile bağlı olanların kontrol ve takibiyle ilgili getirilen bu karar bundan sonra avukatlarıyla görüşme imkanı sağlanacaktır. KHK'lar çerçevesinde kamu görevinden 367 kişi ihraç edilmiştir. 124 kişi ise göreve iade edilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA GAZİ OLANLARA MAAŞ BAĞLANACAK

Terörle mücadele sırasında 19 bin kişi Gazilik Maaşı alacaktır. Bütün gazilerimiz bu kapsamın içerisine alınmıştır. Bu kapsamda 4 KHK'da çok sayıda karar alındı. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğü ve ABD'nin katılımı, BM'nin gözetiminde Astana'da bugün bir görüşme başlıyor. Suriye'de adil bir barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Suriye halkı çok çekti. 6 yıl boyunca ilk üç yılı iç savaş, ikinci üç yılı da vekalet savaşları şekilde gelişen maliyeti çok yüksek bir savaşla karşı karşıya kaldık. 600 bin masum Suriyeli öldü, tarih ve medeniyet ortadan kaldırıldı.

TRUMP DÖNEMİ İNŞALLAH DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNACAKTIR

Bu süreçten umutlu olduğumuzu ifade etmek isteriz. İlk kez savaşan taraflar bir masanın etrafında biraraya gelecek. Çok farklı görüşler, görüşmeler sürdürüldükçe belli bir noktaya gelecektir. Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin bu sürece olumlu katkılar yapmasını temenni ediyoruz. Sayın Trump ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış, bu süreçte hem Ortadoduğu politikalarında hem de dünya politikalarında yeni yol haritaları ortaya koyacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz hem Ortadoğu'da hem de dünyada barışa imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Türkiye-ABD ilişkileri bakımından eski yönetimde yapılan hataların tekrarlanmayacağı kanaatindeyiz. Trump yönetiminden özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinde iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz.

EŞKIYA BAŞI FETULLAH GÜLEN İADE EDİLMELİDİR

Bir eşkiya çetesinin başı olan Gülen'in Türkiye'ye iadesi. Uluslararası networkunu harekete geçirecek, aralarında irtibatlarını kullanabilecek şekilde duruyor. Kendi örgütüyle irtibatının kesilmesi ABD yönetiminden en temel isteklerimizden bir tanesidir. Bu uzun yıllara sari olan müttefiklik hukukumuzun gereğidir diye düşünüyoruz. İkinci beklentimiz ise PYD'ye verilen desteğin kesilmesidir. Türkiye ABD'den PKK'yla bağlantılı bir şekilde Türkiye karşı terör faaliyetini yürüten bu örgüte artık destek vermemesini ısrarla talep etmektedir. Bu konularda da sonuç alacağımızı ümit ediyoruz.

BİZ GÖRÜŞLERİMİZİ SÖYLER SONRA MB'NİN KARARINI BEKLERİZ

Merkez Bankası hükümetin genel politikaları çerçevesinde yol alıyor. Merkez Bankası özellikle para politikalarında bağımsız bir kurumdur. Hükümet olarak ana politikamız çerçevesinde görüşlerimizi söyler ondan sonra sizler gibi bekleriz.

CHP BOŞUNA HEVESLENMESİN MECLİS BU KONUDA KARARINI VERDİ

Meclis 9 Ocak'tan bu yana yoğun bir mesai harcadı. Sabahlara kadar büyük bir mesai harcadı. Dolayısıyla CHP'nin mazaretler üretmesine gerek yok. Meclis iki oylamada ve son oylamada bütünü üzerine karar verdi. Bundan sonra Meclis'in yapacağı bir şey yoktur. CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Bundan sonra halk karar verecek. Kimisi evet kimisi hayır kampanyası yapacak. Millet evet dese de başımız üstüne hayır da dese de başımızın üstüne.

RESMİ GAZETE'DE İLANINDAN 60 GÜN SONRA REFERANDUM

Önce sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak. Resmi Gazete'de yayınlanmasından 60 gün sonra referanduma gidilecek.

SURİYE'DE KALICI BERİŞ ADİL BİR ŞEKİLDE OLMALIDIR

Masada 6 yıl birbiriyle çatışan taraflar var. Bir iki günde bir neticenin ortaya çıkması beklenemez. Ancak biraraya gelmeleri önemliydi. Biz barış diyoruz ama arkasından adil ve kalıcı barış olsun diyoruz. Hiç kimse bu kadar eziyet çekmiş olan Suriye halkına bir barışı dayatamaz, diretemez. Halkın kaldığı, halkı temsil eden grupların kabul ettiği bir barış kalıcı olandır, adil olandır.

AMERİKA EŞKIYA BAŞINI MI TERCİH EDECEK TÜRKİYE'Yİ Mİ?

Trump döneminde Feto'nun iade edilmesiyle taleplerimizi yineleyeceğiz. Sürekli olarak yeni deliller, bulgular ortaya çıkacak, bunlar da Amerakıla makamlarla paylaşılacaktır. Amerika eşkıya başını mı tercih edecek yoksa Türkiye Cumhuriyeti'ni mi? Yeni bir dönem açıldı, inşallah sonuç alacağımızı düşünüyoruz.

İSRAİL'İN BM TARAFINDAN ALINAN KARARLA UYMASI LAZIMDIR

Doğu Kudüs başta olmak üzere Batı Şeria'daki bazı yerler işgal edilmiş topraklardır. Biz İsrail'in bu işgale son verip BM tarafından alınan kararlara uyması gerektiği kanaatindeyiz.

TAŞERONLA İLGİLİ KONUDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİLİYOR

Taşeronla ilgili konularda ilgili bakanlıklar çalışmaları yapıyor. Promosyonda Özel bankalarla ilgili alanlarda da gerekli çalışmalar yapılıyor.

İTİRAZ KOMİSYONU'NUN 4 ÜYESİNİ BAŞBAKANLIK ATAYACAK

4 kişi Başbakanlık tarafından atılacak. Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın tespit edeceği üyeler de olacak.

SURİYE'DE TÜRK, ARAP, KÜRT VE DİĞER UNSURLAR EŞİT OLMALI

6 sene Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bırakın Suriyeliler kendi geleceğinin kararını kendi versin. Bütün farklı eğitim yapıları, mezhep, meşrepleriyle biraraya gelsinler kendi ülkelerini nasıl yöneteceklerine karar versin. Eğer Suriye'de halk kendi kendini yönetecekse uluslararası camianın yapacağı katkı, orada o halkın demokrasiye geçiş sürecine katkıda bulunmaktır. Biz Türk, Kürt, Arap ve diğer unsurların da yer alacağı bir barış sürecinin doğru olacağı kanaatindeyiz.

SURİYE'NİN BÜTÜN ŞEHİRLERİNDE ÖZGÜRLÜK ORTAMI SAĞLANILMALI

Cerablus'taki süreç başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 50 bin Cerablus'lu memleketine döndü. Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. İsteriz ki Cerablus'ta sağlanan bu özgürlük ortamının Suriye'nin bütün şehirlerinde sağlanması mümkün olsun. Suriye'nin bütün şehirlerinde önce ateşkes arkasından normalleşme sürecinin hızla gerçekleştirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.