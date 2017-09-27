Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Bangladeş'te

Akdağ, eşi Şeyma Akdağ, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Nevşehir Miilletvekili Ebubekir Gizligider ile birlikte özel uçakla Bangladeş'in başkenti Dakka'ya geldi.

Dakka'da yetkililer tarafından karşılanan Akdağ, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury Maya ve beraberindekilerle Con'xbazar'daki sığınmacı kampına hareket etti.

Kamp alanında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) görevlilerince sığınmacılar için yemeklerin yapıldığı bölümde incelemelerde bulunan Akdağ, eşi Şeyma Akdağ ile birlikte Arakanlı Müslümanlara dağıtılacak kumanyaların hazırlanmasına yardım etti.

Daha sonra sığınmacılarla bir araya gelen Akdağ, sağanak altında kendisini bekleyen Arakanlı Müslümanlara yardım paketlerini dağıttı.

- 100 bin kişilik kamp kurulacak

Başbakan Yardımcısı Akdağ, burada yaptığı açıklamada, Bangladeş'te Türkiye'nin yaklaşık 100 bin kişi kapasiteli bir sığınmacı kampı kuracağını bildirdi.

Bangladeşli yetkililerden kampın kurulacağı alan ile yer tahsisine ilişkin bilgi aldıklarını ifade eden Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kampın yapımında kullanılacak malzemelerin Bangladeş'teki esnaftan temin edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Akdağ, Bangladeşli yetkililerin yer göstermesi halinde kampın kurulma çalışmalarına derhal başlanacağını söyledi.

Görüştüğü Arakanlı Müslümanlara ve Bangladeşli gönüllülere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını da ileten Akdağ'ın ziyaretine, yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.