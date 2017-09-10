Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Bu sene PKK terör örgütüne katılım, neredeyse yok mesafesindedir

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen, Aziziye 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti kurulduktan sonra Türkiye'nin üzerinde kara bir gölge gibi, kara bulutlar gibi tebelleş olmuş bulutları dağıtmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Partililer olarak millete 15 yıldır hizmet verme fırsatı yaşadıklarını belirten Akdağ, "Bugün bu vesayetleri dağıttık. Artık Türkiye'nin üstünde bir asker vesayeti, yargı vesayeti, sermaye vesayeti, medya vesayeti yok. İşte onun içindir ki birtakım ülkeler, Avrupa'dan ya da başka bir yerden Türkiye'yi adeta karşılarına düşman gibi alarak o ülkelerdeki bazı politikacılar, bazı çevreler bize karşı, gözbebeğimiz Cumhurbaşkanımıza karşı belli hareketler içerisine giriyorlar. Önce maşalarını kullanıyorlardı, o maşalar içerisinde vesayet odakları, terör örgütleri vardı. Şimdi bunlar birer birer dize geldikçe terör örgütlerini biz canına okudukça bu sefer doğrudan doğruya müdahil olmaya giriştiler." diye konuştu.

- "AK Parti siyasette Türkiye'nin yeni döneminin adıdır"

Akdağ, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'da yapılacak seçimlerle ilgili, orada yaşayan Türklere 'Siz de gereğini yapın. Türkiye'ye kim düşmanlık yapıyorsa seçimlerde gidin gereğini yapın' dediğinde aman Allah'ım Türkiye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı onların iç işlerine, seçimlerine karışmış oluyor ama onlar senelerce PKK'yı besleyip, büyütürken, en son 15 Temmuz'dan sonra hainleri orada korurken gönderdiğimiz yüzlerce dosyaya, ondan öncesinde binlerce dosyaya cevap vermezken bu onların demokrasisine uyuyor ama biz bunları konuşunca uygun gelmiyor."

AK Parti'nin hiçbir zaman hiziplerin, kavgaların partisi olmadığını, bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacağını vurgulayan Recep Akdağ, "Dün bana bir televizyonda soruyorlar, diyorlar ki 'Yeni bir parti kurulacakmış. Acaba ne olur, sizi partinizi ne kadar etkiler?' Gerçekten gülümseme ihtiyacı duydum. Yani birileri çıkacak nevzuhur bir parti icat edecekler ve bu AK Parti'den oy götürecek ya da parti insanını o tarafa çekecek. Böyle bir şey mümkün değil. AK Parti siyasette Türkiye'nin yeni döneminin adıdır. Onun için biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasetin o eski ve kötü alışkanlıklarına asla kapılmamalıyız. Biz Türkiye güçlü olsun istiyoruz, Türk milleti huzur ve refah içerisinde yaşasın istiyoruz. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz mükemmel bir şekilde devam ediyor. Şunu müjdelemeliyim ki bu sene PKK terör örgütüne katılım neredeyse yok mesafesindedir. O kadar azaldı ki örgüt perişan olmuş durumda. Bunu büyük bir kararlılıkla üstlerine gittiğimiz için gerçekleştirebildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Beştepe'de yaptığı her Bakanlar Kurulu toplantısında mutlaka güvenlik konusunu masaya yatırıyoruz ve bugün bu noktalara kadar gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

- "Recep Tayyip Erdoğan'a hepsi ileride gelecek, mahcup olacaklar, muhtaç olacaklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise konuşmasında, görev değişikliği olabileceğini, önemli olanın dava olarak kabul edilmesi ve kalben çalışılması olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreleri bizzat takip ederek sonuçlarını izlediğini belirten Demiröz, "Bize tavsiyeleri, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde bundan sonra nerelere götürebileceğimizi bütün kardeşlerimize anlatmamız." dedi.

Demiröz, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "1960'larda (Adnan) Menderes'i yediler, daha sonra (Turgut) Özal'ı yediler, Necmettin Erbakan'ı yediler ama bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmedi, yedirmeyecek. Etrafımız çember gibi sarılı ama her şeyin üzerinde Allah bizim yanımızda. İnşallah bundan sonra da bu çemberi kırıp geçeceğiz. Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın birçok hesabı var. Ortadoğu'da hesapları var. Şimdi kendi elleriyle kurdukları terör örgütlerini silahlandırıyor ve silahların numaralarını alıyoruz sonra geri alacağız diyorlar. Kime anlatıyorsun, çocuk mu anlatıyorsun. O silahların yarın kimin için kullanılacağını biz bilmiyor muyuz. Merkel'in yaptıklarını görüyorsunuz. 16 Nisan'da ve Gezi olaylarında yapmadığı kalmadı. Şimdi kendi seçimleri var, her şeyi bırakmış Türkiye'yle uğraşıyor. Sen işine bak, biz senin işine karışıyor muyuz. Merkel Büyük Millet Meclisine geldiğinde biz de oradaydık. Füzenin düştüğü yeri gösteriyoruz, geliyor 'Vah, vah vah' diyor. Vicdansız senin gazeten mi yok, basının mı yok. Biz 2-3 ay bağırıyoruz. Vay efendim işte anlaşmalı bilmem neymişte. Kalpleri kararmış, kendi dertlerine düşmüşler ama unutmasınlar Recep Tayyip Erdoğan'a hepsi ileride gelecek mahcup olacaklar, muhtaç olacaklar. Biz yolumuza devam edelim."

Kongreye, Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın eşi Şeyma Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu ve Orhan Deligöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile partililer katıldı.