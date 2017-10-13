Başbakan Yardımcısı Şimşek Washington'da

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington temaslarını sürdürüyor.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ve G20 oturumlarında Türkiye'yi temsil etti.

G20 ülkelerinden muhatapları ve uluslararası yatırımcılarla ikili görüşmelerde bulunan Şimşek'in Washington temasları yarın devam edecek.