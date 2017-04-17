Başbakan Yardımcısı Şimşek: YSK Başkanı gerekli açıklamayı yaptı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında YSK'nın sandık mührü olmayan zarfların içerisindeki oyların geçerli olması kararına ilişkin 'YSK oy konusunda geçerli açıklamayı yaptı. Türkiye'de çok adil bir seçim oldu' dedi.
- İHA
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Anayasa değişikliğini ön gören halk oylamasında sandık mührü olmayan zarfların içerisindeki oyların geçerli olması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "YSK Başkanı oy konusuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Çok adil bir seçim oldu. YSK bu konuda net olarak gereken değerlendirmeleri yapmış" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.