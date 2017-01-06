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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: Türkiye, birçok terör örgütünün kokteyl saldırısıyla karşı karşıya

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'Türkiye, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, DHKP-C'nin ve TİKKO gibi birçok terör örgütünün kokteyl saldırısıyla karşı karşıya.' dedi.

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Kaynak, Kahramanmaraş temasları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün İzmir Adliyesinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirtti.

Şehit Sekin'in, hazırlıklara bakıldığında çok büyük bir katliamı, bir faciayı önleyerek şehit olduğunu ifade eden Kaynak, trafik polisi hakkında "Mekanı cennettir inşallah, nur içinde yatsın." dedi.

Sekin'in, aslında bu tür hadiseler karşısında eğitimli olduğunu, bunun daha önce tatbikatlarını yaptığını da gösteren bir hadise yaşandığını ama kendi canını, daha fazla masum ölmesin diye millet için feda ettiğini vurgulayan Kaynak, şunları kaydetti: "Türkiye DEAŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, DHKP-C'nin ve TİKKO gibi birçok terör örgütünün kokteyl saldırısıyla karşı karşıya. Dikkat edersek PKK'nın Suriye kolu PYD ile DEAŞ güya Suriye'de, Irak'ta birbiriyle çarpışıyor ama ikisi bir Türkiye'de, Türkiye'ye karşı maalesef terör estiriyorlar. Kullandıkları yöntem de aynı. Yani Ortaköy saldırısındaki teröristin kullandığı yöntem ile dün eğer o şehit olan kahraman polisimiz olmasaydı görecektik ki ele geçirilen silahlar, kullanış ve tarz itibarıyla aynı yöntemi kullanıyorlar."

Başbakan Yardımcısı Kaynak, bütün bunları, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, Irak ve Suriye ile yapılacak yeni, uygun bir zeminle o coğrafyadan Türkiye'ye sirayetini önlemiş olacaklarını belirterek, "İnşallah o sahada Türk milletinin menfaati için var olacağız." diye konuştu.

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