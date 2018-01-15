Başbakan Yıldırım: Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir

Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden gelen esnaf ve sanatkarlarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

TESK'in, 2 milyonu aşan üye sayısı, çalışanları ve aileleriyle 10 milyon civarında vatandaşı kuşatan ülkenin en dinamik sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Rifat Bey 1,5 milyon ile ben birinciyim diye övünüyor ama aslında birinci TESK çünkü ülkenin ekonomisinin, geleceğinin temeli esnaftır, sanatkardır. Birikimleri az olabilir ama hitap ettiği vatandaş kitlesi, gördüğü hizmetin, yaptığı işin sonucu itibarıyla siz Türkiye'nin olmazsa olmazlarısınız. Siz olmasanız millet ekmek alıp yiyemez, odun alıp ısınamaz, berbere gidecek saçını kestirecek kimse bulamaz." diye konuştu.

Yıldırım, bir insanın hayatını idame ettirmesi için lazım olan her şeyin ancak esnaf ve sanatkarla mümkün olduğunu belirtti.

- "Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız"

Bazılarının sesinin gür çıkabileceğini, büyük büyük laflar edebileceğini ancak bu ülkenin yükünü taşımada işgal ettiği yerin hiçbir zaman esnaf ve sanatkarlar gibi olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı işle, hizmetle değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız." ifadesini kullandı.

- "Güçlü, kadim gelenek"

Yıldırım, esnaf ve sanatkarların sadece ekonomik faaliyetlerle iştigal eden bir kesim olmadığını söyledi.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ahilik kültürü altında esnaf ve sanatkarların bu ülkenin her zaman çimentosu olmaya devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Ahilik kardeşliktir. Bu güçlü, kadim gelenek, ülkeyi ayakta ve bir arada tutan, ülkemize istikamet veren vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir. Bugün bu geleneğin temsilcileriyle bir arada olmaktan özellikle bahtiyarlık duyuyorum. Başta Ahi Evran olmak üzere gelmiş geçmiş bütün ahilerimizi minnetle yad ediyor, 9 asır sonra dahi bu kültürü yaşatan esnaf ve sanatkarla teşekkür ediyorum." vurgusu yaptı.

- "Türkiye 2017'de bir mucizeye imza attı"

Başbakan Yıldırım, 2017'nin geride kaldığını, artısı eksisi, iyisi ve kötüsüyle bir yılın tamamlandığını dile getirdi.

Kolay bir yılı geride bırakmadıklarını ama 2017 için felaket çığırtkanlığı yapanlar ve felaket senaryoları üretenlerin avucunu yaladığını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk. Piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var, esnaf, büyük işletmeler, orta işletmeler hepsi ne yapacağız diye bir umutsuzluk içindeydi. Bir araya geldik, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ilgili bakanlarımız seri halde kararlar aldık. 'Primler ötelenecek, küçük esnafa, büyük, orta işletmelere kredi alanı genişletilecek, yeniden yapılandırma yapılacak, milletle barış yapılacak, geçmiş ihtilafları, hesapları bir kenara bırakacağız, el sıkışacağız' dedik. Birçok kararı arka arkaya aldık ve birden bire hava değişti."

Yıldırım, 2017'de referandum olmasına, yoğun bir kampanya dönemi geçirmelerine rağmen bir yandan kampanyaya gereken zamanı ayırdıklarını, bir yandan da ülkenin ekonomisini ayakta tutan esnaf ve iş aleminin ihtiyacını görecek tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, "Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz. Bunlar, önceden tehlikeyi, sıkıntıyı görüp alınan tedbirlerin bir sonucudur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora ulaşması bu basiretli kararların bir sonucudur." diye konuştu.