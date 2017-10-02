Başbakan Yıldırım, 10. Avrupa Bölge Toplantısı'nda konuşma yapıyor
Başbakan Binali Yıldırım, 'Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı'nda konuşuyor Başbakan Yıldırım, 'Dünya genelinde insani yardım açısından Türkiye, dünyada 2. sırada yer alıyor' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.