Başbakan Yıldırım: Afrin'de cepheler birleşmeye başladı
Başbakan Yıldırım, 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, 'Afrin'de cepheler birleşmeye başladı' dedi.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"11. Kalkınma Planı'nın öncelikli hedeflerinden biri, milli geliri daha da artırmak. Bugün itibarıyla satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi durumuna geldik. Kişi başı milli gelirimiz yine satın alma gücü paritesine göre 25 bin doların üzerine çıktı."
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