Başbakan Yıldırım: 1270 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Acılarımızı ve mutluluklarımızı paylaştıklarımız oranda millet olma bilincimiz daha da güçlenir. Milletimize güveniyoruz, milletimiz de devletine ve hükümetine güveniyor. Yeni yılda canla başla çalşımaya devam edeceğiz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi daha da güçlendireceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki, bunu katiyen başaramayacaklardır. Karanlıktan beslenen terör örgütleri Türkiye'nin günışığına kavuşmasından belli ki rahatsız oldular. Demokrasi, hukuk ve adaletin güçlenmesi, vatandaşımızın devletiyle bütünleşmesi belli ki belli çevreleri, teröristleri rahatsız ediyor. Ne yaparsa yapsınlar yok olmaya mahkumdurlar. 2017'de Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak hakimiyet sağlayacağı bir yıl olacaktır. BİZİM ULUSLARARASI TOPLUMDAN TEK BEKLENTİMİZ VAR

Masum insanları katledenler bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyor. Türkiye bir hukuk devletidir, burada bütün inançlar, düşünceler devletin güvencesindedir. Her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz. Bizim inancımızda bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bizler çoğulcu demokratik hukuk düzenimizi, sağlam dokumuzu özenle muhafaza edeceğiz. Dünya bilmelidir ki, bu alçaklar karşısında millet olarak daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla paylaşacağız. Uluslararası toplumdan tek beklentimiz, terör işinde ikircikli davranışları bir kenara bırakalım, hakkaniyetli olalım.

GENÇLER SOSYAL MEDYA SORUMSUZ BİR MEDYA DEĞİLDİR

İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı, seçilen mekân ve zaman dikkate alındığında amacın ne olduğu açıktır. Bu saldırıyla etnik köken, mezhep ayrıştırmaya dair bir provokatif oyunlar asla bizi yanıltmasın. Bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu, kardeşliğini hedef alıyor. Caniler ve onlara azmettirenler toplumsal barışımızı ve huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Onlar biliyorlar ki yüzyıllar boyunca cami, kilise ve havra yanyanaydı, farklı dilden, inançtan insanlar hep birlikteydi. Sonsuza kadar da evrensel insani hasletlerimizi koruyacağız ve sahipleneceğiz. Her türlü ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini aklımızdan çıkarmayacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan ve terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Özellikle sosyal medya mecrasını kullanan gençlerimize ve kardeşlerimize buradan bir uyarım var: Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Suç niteliğinde yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir.

TERÖR SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL DÜNYANIN BAŞININ BELASI

Bu yönde paylaşımlar yapanlar hakkında yargı harekete geçmiştir. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyuna alet olmamalı, suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Sinsice hamleleri sezip göreceğiz ve teröre karşı dimdik birlikte karşı çıkacağız. Milli seferberlik bilinciyle elele, omuz omuza verecek bu alçakların hedefine ulaşmasında izin vermeyeceğiz. Bu acı günümüzde bizleri arayarak, mesaj göndereren bütün ülke yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Terör sadece Türkiye'nin meselesi değil bütün dünyanın, bütün insanlığın başının belasıdır.

2016'NIN İKİNCİ YARASINDA AKLA GELMEYECEK OLAYLAR YAŞADIK

2016 yılında dünyamızda ve Türkiye'de zor günler yaşadık. Dünya genelinde yaşanan terör ve küresel ekonomik krizin yanısıra ülkemizde özellikle yılın ikinci yarısından sonra akla hayale gelmeyecek bir sürü olay yaşadık. Şu 6 ayı bir gözden geçirelim. Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 15 Temmuz darbe girişimi hiçbirimizin öngördüğü bir şey değildi. Alçak, sinsi terör örgütü maalesef 17-25 Aralık'ta emeline ulaşamayınca son çareyi hainlik yapmakta gördü ve milletin silahı ile milletin üzerine ateş ederek halkın iradesiyle işbaşına gelen hükümeti ve Cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak istedi. Ama hesap tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü işbaşında milletten gücünü alan AK Parti iktidarı vardı.

VESAYETLE MÜCADELE EDERKEN SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

2003'ten 15 Temmuz'a kadar üç sefer darbe girişimine maruz kaldık. Değişik formatlarda darbe girişine maruz kaldık, her seferinde millete, demokrasiye, hukuk devletine güvendik ve bütün darbecileri hayal kırıklığına uğrattık. Bütün bunlar olurken aynı zamanda da ülkemizin, milletimizin ihtiyacı olan hizmetlerden de asla ve asla vazgeçmedik, Türkiye'nin özlem duyduğu her alanda eğitim, sağlık, ulaşım, tarımda bütün alanlarda ülkemizin, insanımızın yüzünü güldürecek hizmetleri de yaptık. Hem vesayetle mücadele ettik hem de millete verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

TÜRKİYE BÖLGE İNSANININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEK

Ne yaparsa yapsınlar hizmet kervanı yürümeye devam edecek. Terörle kararlı mücadelemiz de hizmetlerimiz de devam edecek. Bütün bu terörün tırmandırılmasının arkasındaki sebep Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığa karşı terör yuvalarını harekete geçiren onların arkasındaki güçlerin duyduğu rahatsızlıktır. Türkiye bölgede hem insanının yüzünü güldürecek, muasır medeniyete ulaşacak hizmetleri yerine getirecek hem de birlik ve beraberliğimizi yok etmeye çalışan bu şer odaklarıyla amansız mücadelesini sürdürecektir.

ALDIĞIMIZ ATEŞKES KARARINI BM TARAFINDAN ONAYLANDI

Dostlukları artıracağız düşmanlıkları azaltacağız. Irak'ta ve Suriye'de otorite olmazsa, devlet olmazsa biz güvende olamayız. İşe ilişkilerimizi düzeltmekle başladık. Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. İsrail ile ilişkilerimizi bir noktaya getirdik. 6 yıldır Suriye'de devam eden katliama son vermek gerektiğini düşündük, inisiyatif aldık Rusya ile beraber ateşkesin sağlanmasını başardık. Bu ateşkesin BM tarafından kabulünü de sağladık. Halep'teki kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Türkiye üzerine düşeni yaptık. Şimdi Irak'ta ilişkilerimizi düzeltmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız, Irak Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

KOBİLERE YÜZDE 10'UN ALTINDA FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ

2 Aralık'ta KOBİ'lerimizin yaşanan kur dalgalanmasına karşı yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için bir kredi programı başlattık. Nakit sıkışıklığı çeken, döndüremeyen KOBİ'lerimize kredi vereceğiz. Düşük faizli kredi vereceğiz. Borçlarını yeniden yapılandırmaları için. Faiz yüzde 10'un altında olacak. KOBİ'lere Halk Bankası marifetiyle verdiğimiz düşük faizli kredi bunun dışında. Hazine'ye 25 milyar lira kaynak aktararak yapacağız. Bunu yaparken asla ilave borçlanma yapmayacağız, asla mali disiplinden de vazgeçmeyeceğiz. Bütçedeki bazı fasıllar arasında aktarma yapmak suretiyle ve yeniden yapılandırma sonucu 115 milyar liralık oluşan kaynaktan bir kısmını buraya ayırmak suretiyle böyle bir imkanı harekete geçirmiş oluyoruz.

ASGARİ ÜCRET DÜŞERSE FARKINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ

İlk üç ay prim ödemelerini almayacağız. Yılın son üç ayına kadar erteliyoruz. Böylece kaynaklar ellerinde kalacak ve öncelikli alanlarda kalacak. Sicil affı yüce merkezde bu hafta görüşülecek. Asgari ücret yüzde 10'a yakın bir miktar da arttı. Her yıl asgari ücret yılda iki sefer artardı. Artık Ocak 1'den 31 Aralık'a kadar asgari ücret hep aynı olacak. Vergi dilimi arttı, asgari ücret düştü meselesi yok, düşerse farkını biz karşılayacağız. İşverenlerimizin de artan asgari ücretten dolayı ilavee yüklerini de kaldıracağız. Bütün bunları üstüste koyduğmuuz zaman 10 milyar liralık ilave bir kaynağın hem işçiye hem emekliye hem işverene aktarılması demek.

ESNAF AHİLİK FONU İŞİ BOZULAN ESNAFA YARDIM EDECEK

Bugün asgari ücreti düşük bulabilenler olabilir. İmkanlarımız arttıkça bunu da yapmaktan geri durmayız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri gözeterek karşılayabilmektir. Esnaf ve Ahilik Fonu'nu kurmaya karar verdik. Aynen işsizlik fonunda olduğu gibi bir fon oluşturulacak. Esnaf Ahilik Fonu, işyeri kapanan, zora giren ve işsiz kalan esnaflarımıza nefes aldıracak, onlara bir imkan sağlayacak. Esnaf bir pay koyacak. Devlet de pay koyacak. Bu paralar biriktirilecek daha sonra işleri yolunda gitmeyen esnaf ondan yararlanacaktır. Bunu yaparken Esnaf Federasyonu ve konfederasyonuyla beraber çalıştık. En kısa zamanda Meclis'e götürüp düzenlemeyi yapacağız.

AVRUPA'NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YHT'Yİ SESSİZ SEDASIZ YAPTIK

Burada Beşir Bey'in katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Orada muazzam bir tesis oldu. Arabalar var, ikinci el arabalar var. Kendi kendine bir yaşam merkezi. Bir ucundan girip bir ucundan girinceye kadar gün geçer. Ama yetmez Ankara'ya daha fazla tesis lazım. Avrupa'nın üçüncü büyük Hızlı Tren'i sessiz sedasız yaptık. En kısa zamanda Mersin'e gidip vatandaşlarımla görüşeceğim. Kayseri'de 1 milyar değerinde 104 eserin toplu açılışını yaptık. 5 Aralık'ta Göktürk2 yerli uydumuzu uzaya fırlattık. 7 Aralık'ta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu gezinin amacı ticaret hacmimizi yukarıya çıkarmaktı.

BOĞAZİÇİ'NDE İKİ TANE KÖPRÜ VARDI BİZ 'YETMEZ' DEDİK

Aralık'ın ilk yarısında toplam maliyeti 600 milyonu aşan Filyos Limanı'nın temelini attık. Kahramanmaraş'ta 680 milyon değerinde hizmetlerin toplu açılışını yaptık. Trabzon'da ülkemizin deniz üzerine inşa edilen ilk stadını ve dünyanın beşinci akıllı çatısına sahip olan stadyumu hizmete aldık. Aynı gün Türkiye-Katar arasında 17 anlaşma imzaladık. 20 Aralık'ta ise dünyanın 4 ödül kazanmış Avrasya Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. AK Parti iktidarından önce Boğaz'da iki tane köprü vardır. Yetmez dedik, bir köprüyü yaptık, Marmaray ve Avrasya'yı yaptık. Bunlar küçük işler değil.

YOLLARIN KRALI YOK KURALI VAR! BİZ YOLLARIN AMELESİYİZ

Avrasya Tüneli'nden mutlaka geçin. Yenikapı'dan Numune Hastanesi'ne 4,5 dakika. Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Biz sadece yolların amelesiyiz. 23 Aralık'ta İzmir'de enerji ve tarım sektöründe 3 tane dev tesisi hizmete aldık. Yine Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla. Aliağa'da ilk defa Türkiye'de yüzer doğalgaz santralini hizmete aldık. Ayrıca Egegaz'ın yüzde 50 kapasite arttırılmış tesisini hizmete aldık.

İKİ YIL İÇERİSİNDE DOĞALGAZ ALMAYAN TEK İL KALMAYACAK

İki yıl içerisinde doğalgaza erişmemiş hiçbir ilimiz kalmayacak. Bırakın illeri ilçelere doğalgaz vermeye başladık. Şimdi her ilçe doğalgaz istiyor. Tabi rahatlık ve temiz. Ama bedeli de var. Olsun milletimizin rahatı neyi gerektiriyorsa onu sağlamak boynumuzun borcudur. Biraz daha çalışacağız, daha çok kaynak üreteceğiz. Yeter ki milletimizin hayatı kolaylaşsın. Bunun için çalışıyoruz. Yetmedi, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni 26 Aralık'ta hizmete aldık. Bu tünel Sinop'a, orta karadenize ve batı karadenize hayat verecek bir damardır.

AMERİKA BİR HALT YAPMIYOR YPG VE PYD'YE SİLAH VERİYOR

Bütün bunları yaparken bir de terörle mücadele ediyoruz. Kış demeden, yaz demeden aynı kararlılığı sürdüreceğiz. Suriye ile 211 km.lik sınırımız var. Burada maalesef son altı yıldan beri yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemizi çok ciddi anlamda rahatsız edildi. 3 milyona yakın mülteci kardeşimiz var. Onlarla ekmeğimizi, soframızı paylaşıyoruz. Yılbaşından bir gün önce de Öncüpınar'da kamplarına gittim, kendileriyle görüştüm. Fırat Kalkanı'na katılan askerlerimizle beraber oldum. Bugün Fırat Kalkanı'nın 133. günündeyiz. Operasyonlarda bugüne kadar bin 270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, yakalananlarla birlikte sayı 1561'dir. Bu konuda Amerika'nın da bir halt ettiği yok. Laftan başka bir iş yapmıyorlar. Yaptıkları var; YPG ve PYD'ye silah veriyorlar. Biz burada yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Bu Obama yönetiminin marifeti. Mafyayı kullanarak mafyayı altetmek gibi bir şey. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi?