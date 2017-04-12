Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ateş açılırken onlara yol açıldı
İzmir Bayraklı'da 'Evet' mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ'yü biliyoruz da FETÖ'nün ağzıyla konuşanları anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu ne diyor '15 Temmuz tiyatro, kontrollü darbe'. 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ateş açılırken onlara yol açıldı yol.' dedi.
Başbakan Yıldırım İzmir Bayraklı'da "Evet" mitinginde konuştu.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Bu hayırcılar şimdi bir bakalım. Ona göre işimizi düzgün tutalım Bayraklı. Almanya, Hollanda hayır diyor. FETÖ'cüler, PKK'lılar Almanya'da, Hollanda'da fink atıyor, her türlü toplantıyı yapıyor. Bizim bakanlarımız, milletvekillerimiz gidince onlara salon verilmiyor. Ne yapıyorlar, atlarıyla, itleriyle vatandaşlarımızın üzerine sürüyorlar. Şimdi biz ne yapacağız? Vatandaşlarımız sabretti, sandıklara akın etti, gereken cevabı verdiler. Öyle bir verdiler ki, onların da feleğig şaştı. Başka kim hayır diyor? PKK. Türkiye'yi bölmeye çalışan, Kürtleri gözünü kırpmadan öldüren alçak bölücü örgüt ve onun emrine girmiş HDP hayır diyor. Kandil'de diyorlar ki, "Aman ha! evet çıkmasın! Evet çıkarsa biz biteceğiz!". Buradan, Bayraklı'dan söylüyorum, ilan ediyorum: İnşallah evet çıkacak siz de biteceksiniz... Kandiliniz sönecek sizin.
ONLAR TAMAM DA KILIÇDAROĞLU VE ARKADAŞLARINA NE OLUYOR?
Bayraklı şimdi bakın. PKK, FETÖ, HDP Avrupa bunlar hayır diyor. Hayır kampanyası yapıyor. Bunları anlamak mümkün. Bunları anlamak mümkün de, Atatürk partisi CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu ve ekibi niye hayır diyor? Bunu nasıl anlayacağız? Atatürk ve arkadaşları bu Cumhuriyet'i kurarken yokluk içerisinde, fakru zaruret içerisinde mücadele ederek bugünlere getirdi. Cumhuriyetimiz o günden bugüne çok büyük yol aldı. MHP ile biraraya geldik. Bu mesele memleket meselesi dedik. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli dedi ki: Önce memleketim ve milletim sonra partim. Dolayısıyla mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Bu yola beraber çıktık. Ülkücü-milliyetçi kardeşlerimizin bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bayrağına göz koyanlar, ülkeyi bölmeye çalışanlara asla prim vermeyeceğine yürekten inanıyorum. Ülkücü kardeşlerimize, MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
ÜLKÜCÜ VE ALPEREN KARDEŞLERİMİZ BUNLARA İTİBAR ETMEZ
Bir de milliyetçi maskesi takmış ortada dolaşanlar var. Onları unutmayın. Onlar da bölücülerle aynı lafları tekrar ediyor. Hiçbir ülkücü, hiçbir alperen kardeşim bunlara itibar etmez. Onlar tek vatan, tek bayrak, tek devleti bilir.
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