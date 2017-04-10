Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da yazdığınız destan yüzyıllar boyu anlatılacak
Başbakan Binali Yıldırım, Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programında konuşuyor. Başbakan Yıldırım, '15 Temmuz gecesi yazdığınız kahramanlık destanı yüzyıllar geçse de dillerden düşmeyecek. O gece yalnız Gölbaşı'nda Özel Harekat Dairemizde görevli 53 kahramanımız bu vatan uğrunda toprağa düştü. O gece hainleri tutup teker teker çıkardınız. Sizleri teslim almaya çalışan hainlere direndiniz. Silahını teslim etmeyen hainlerle mücadele eden sayın Turgut Aslan başından vurularak ağır yaralandı ve halen de tedavisi devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum' dedi.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Fethi Sekin şehadetinden bir gün önce yeni kaybettiği annesi için bir ağıt yazmış. Diyor ki, "acın kalbimde taşa döndü, anne anne sen yoksun diye çaresiz kaldım. Ben acını taşıyamadım anne, seni çok özledim. Anne anne kurban anne". Kahraman polisimiz anneciğine özlemini dile getirdikten bir gün sonra şehadet şerbetini içti. İnşallah ana oğul cennette haşroluyor. Kendisini rahmetle anıyorum. Geçen yıl özel harekat polisleri Hakan Yılmaz, Muzaffer Tufaner de son nefeslerine kadar kahramanca çatıştılar. Her ikisi de ağır yaralıyken iki teröristi etkisiz hale getirdiler. İşte bu fedekârlıklarınızla sizler bu ülke, bu memleket için büyük işler yapıyorsunuz. 80 milyon vatandaşımızın emniyetini, şehirlerimizin asayişini sağlayan sizler, toplumun ışğısınız.
15 TEMMUZ'DA YAZDIĞINIZ DESTAN YÜZYILLAR BOYU ANLATILACAK
Vatandaşlarımızı hırsız, uğursuz, kapkaççı ve teröristlerden koruyorsunuz. Halkın içindesiniz, halkın huzuru için varsınız. Hayatı koruyor, hayatı kolluyor milletin can ve mal emniyetini muhafaza ediyorsunuz. Engelli, hasta, yaşlı karakola gidemeycek vatandaşlarımız karakola gelemediğinde siz onların ayağına gidiyorsunuz. Bir vatan evladı kaybolduğunda bütün memleketi tarıyor ve o kayıp insanı bulmaya çalışıyorsunuz. Organize suç örgütleriyle mücadele ediyorsunuz. Bireyin ve toplumun güvenliğini sağlıyorsunuz. Esnaf dükkanı kapatıp, eline gittiğinde bütün malını siz koruyorsunuz. 15 Temmuz gecesi yazdığınız kahramanlık destanı yüzyıllar geçse de dillerden düşmeyecek. O gece yalnız Gölbaşı'nda Özel Harekat Dairemizde görevli 53 kahramanımız bu vatan uğrunda toprağa düştü. O gece hainleri tutup teker teker çıkardınız. Sizleri teslim almaya çalışan hainlere direndiniz. Silahını teslim etmeyen hainlerle mücadele eden sayın Turgut Aslan başından vurularak ağır yaralandı ve halen de tedavisi devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum.
BU MİLLETİN VERGİLERİYLE ALINAN UÇAKLA MİLLETE SALDIRDILAR
Polis teşkilatımızın daha da güçlenmesi ve geleceğe yönelik gerek asayiş, gerek güvenlik gerek terörle mücadele gibi alanlarda etkisinin daha da artması için gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Hem sayı olarak güçlendirmeye çalışıyoruz aynı zamanda donanım olarak silah, teçhizat olarak da güçlenmeniz için ciddi adımlar atıyoruz. 15 Temmuz bize bir gerçeği gösterdi. Polis, asker teşkilatı gibi ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu hayati kuruluşlar her türlü paralel yapılanmadan, her türlü gruplaşmadan uzak bir şekilde tutulması gerekiyor. Falan mezhepten, filan meşrepten diye masum bir şekilde başlayan bu ideolojik gruplaşma daha sonradan beka meselesine dönüşebiliyor. Bu 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Devletin imkanlarıyla, devletin altyapısında güçlenen bir grup sonunda devleti ele geçirmek için yine bu milletin kıt kanaat vergileriyle, dişinden tırnağından arttırdığı vergilerden aldığı silah, araç-gereç, uçak, helikopterleri acımasızca vatandaşların üzerine kullandı ve ülkeyi felaketin eşiğine getirmekten zerre kadar tereddüt etmedi.
ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK AMA HEPSİNİ TEKER TEKER AŞIYORUZ
Bundan sonra bu asil ve güzide kuruluşumuzun içerisinde bu ve buna benzer yapılar bir daha tekrar etmesin. Devlet içinde devlet olmasın. Paralel yapılar olmasın ve devletimiz polisiyle, askeriyle bir ve beraber olalım. Kaynaşmış olarak Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet seviyesine uğraşmak için çaba göstersin. Zor günlerden geçtik ama hepsini teker teker aşıyoruz. Bu paralel yapılanmada eski Türkiye'nin eski kötü alışkanlığı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. İktidarımızda pek çok güzelliği başlatırken pekçok çirkinliği de tarihe gömdük. Eski Türkiye alışkanlığında vatandaş odaklı değil devlet odaklı bir çalışma anlayışı vardı. Bizim yönetim anlayışımız insan merkezlidir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturudur. Bu bizi icadımız değil. 619 yıl üç kıtada hüküm sormüş Osmanlı'nın yönetim anlayışının özetidir...
SON 15 YILDA POLİS TEŞKİLATINDA ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK
İşte biz bu prensibi bütün devlet kuruluşlarına yaymanın çabası içindeyiz. Devletten suç işleyen caniler korkacaktır, onun haricinde devletten korkacak hiçbir şeyi yoktur. Terör örgütü ve suç şebekeleri korkacaktır. Bizim iktidarımızda devlet millet oldu. Millet adına hiç kimse bu ülkede hiçbir vatandaşına tepeden bakamaz. Polis sadece sokağın güvenliğini sağlamaz, aynı zamanda demokrasinin ve hukukun da işlemesini de kollar gözetir. Polis namustur. Polis kimsesizi, sokakta kalanın sığınadır. Polis toplumun güvenliğinden sorumludur. Biz de polisimizin güvenliğinden, mutluluğundan sorumluyuz. Polisimiz hangi fedakârlıkla ülkemize neler yaptığını biliyoruz. iz de polislerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Son 15 yılda polis teşkilatıyla ilgili önemli şeyler yaptık.
POLİSE İYİLEŞTİRME YAPILDI DAHA DA YAPILACAK
2008'de tazminatlara bomba uzmanları da dahil ettik. 1.248 lira ilave ödeme yapılıyor. Aynı yıl çarşı mahalle bekçilerimiz emniyet hizmetleri sınıfına dahil edildi. 2011'de Özel Harekat personeline ek tazminat geldi. Bugün 882 lirayla 351 lira arasında değişen bir ödeme yaptık. Yükseköğrenimli polis memurlarımızın maaş derecesinin 1'e düşürülmesini sağladık. Daha birçok iyileştirme yapıldı, yapılacak.
BİR ANLIK REHAVET BÜYÜK BİR FELAKET GETİRİR
Sizin insanla mesafeli olma şansınız yok. İnsanla haşır-neşir olacaksınız. Suç unsurlarına karşı tedbir almanın zorunu da biliyoruz. Başbakan geliyor herkes sağı solu iteliyor. Bu iş değil. Biz vatandaşın içerisine olağanüstü bir görüntüyle değil, doğal bir şekilde girebilmemiz lazım. Ülkemizin içinden geçtiği durumları da gözardı etmiyoruz. Bizim gibi aynı anda üç tane terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yok. Bu anlamda karşı karşıya kaldığımız tehditlerin boyutu başka ülkelerden çok fazla. Güney komşularımızda yaşanan savaşlar, oradaki otorite boşluğunun bize oluşturduğu tehditler önemli şeyler. Bu yüzden bir an bile rehavet içerisinde olmamız büyük bir felaketi kaçınılmaz hale getirir. Biliyorum ki yüzlerce olay önleniyor, ama bir tanesi kaçıyor, onun verdiği acı hepimizi maalesef etkiliyor. Toplum olarak, teşkilat olarak hepimizin ne kadar büyük acı içerisinde kaldığımızı görüyorum, biliyorum. Polis teşkilatımızın güzide mensupları, teşkilatın 172. kuruluş yıldönümünde sizlerin, bütün polis teşkilatımızın bu önemli gününü sizlerin nezdinde kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize uzun bir ömür diliyorum.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.