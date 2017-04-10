Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da yazdığınız destan yüzyıllar boyu anlatılacak

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Fethi Sekin şehadetinden bir gün önce yeni kaybettiği annesi için bir ağıt yazmış. Diyor ki, "acın kalbimde taşa döndü, anne anne sen yoksun diye çaresiz kaldım. Ben acını taşıyamadım anne, seni çok özledim. Anne anne kurban anne". Kahraman polisimiz anneciğine özlemini dile getirdikten bir gün sonra şehadet şerbetini içti. İnşallah ana oğul cennette haşroluyor. Kendisini rahmetle anıyorum. Geçen yıl özel harekat polisleri Hakan Yılmaz, Muzaffer Tufaner de son nefeslerine kadar kahramanca çatıştılar. Her ikisi de ağır yaralıyken iki teröristi etkisiz hale getirdiler. İşte bu fedekârlıklarınızla sizler bu ülke, bu memleket için büyük işler yapıyorsunuz. 80 milyon vatandaşımızın emniyetini, şehirlerimizin asayişini sağlayan sizler, toplumun ışğısınız.

15 TEMMUZ'DA YAZDIĞINIZ DESTAN YÜZYILLAR BOYU ANLATILACAK

Vatandaşlarımızı hırsız, uğursuz, kapkaççı ve teröristlerden koruyorsunuz. Halkın içindesiniz, halkın huzuru için varsınız. Hayatı koruyor, hayatı kolluyor milletin can ve mal emniyetini muhafaza ediyorsunuz. Engelli, hasta, yaşlı karakola gidemeycek vatandaşlarımız karakola gelemediğinde siz onların ayağına gidiyorsunuz. Bir vatan evladı kaybolduğunda bütün memleketi tarıyor ve o kayıp insanı bulmaya çalışıyorsunuz. Organize suç örgütleriyle mücadele ediyorsunuz. Bireyin ve toplumun güvenliğini sağlıyorsunuz. Esnaf dükkanı kapatıp, eline gittiğinde bütün malını siz koruyorsunuz. 15 Temmuz gecesi yazdığınız kahramanlık destanı yüzyıllar geçse de dillerden düşmeyecek. O gece yalnız Gölbaşı'nda Özel Harekat Dairemizde görevli 53 kahramanımız bu vatan uğrunda toprağa düştü. O gece hainleri tutup teker teker çıkardınız. Sizleri teslim almaya çalışan hainlere direndiniz. Silahını teslim etmeyen hainlerle mücadele eden sayın Turgut Aslan başından vurularak ağır yaralandı ve halen de tedavisi devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum.

BU MİLLETİN VERGİLERİYLE ALINAN UÇAKLA MİLLETE SALDIRDILAR

Polis teşkilatımızın daha da güçlenmesi ve geleceğe yönelik gerek asayiş, gerek güvenlik gerek terörle mücadele gibi alanlarda etkisinin daha da artması için gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Hem sayı olarak güçlendirmeye çalışıyoruz aynı zamanda donanım olarak silah, teçhizat olarak da güçlenmeniz için ciddi adımlar atıyoruz. 15 Temmuz bize bir gerçeği gösterdi. Polis, asker teşkilatı gibi ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu hayati kuruluşlar her türlü paralel yapılanmadan, her türlü gruplaşmadan uzak bir şekilde tutulması gerekiyor. Falan mezhepten, filan meşrepten diye masum bir şekilde başlayan bu ideolojik gruplaşma daha sonradan beka meselesine dönüşebiliyor. Bu 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Devletin imkanlarıyla, devletin altyapısında güçlenen bir grup sonunda devleti ele geçirmek için yine bu milletin kıt kanaat vergileriyle, dişinden tırnağından arttırdığı vergilerden aldığı silah, araç-gereç, uçak, helikopterleri acımasızca vatandaşların üzerine kullandı ve ülkeyi felaketin eşiğine getirmekten zerre kadar tereddüt etmedi.

ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK AMA HEPSİNİ TEKER TEKER AŞIYORUZ

Bundan sonra bu asil ve güzide kuruluşumuzun içerisinde bu ve buna benzer yapılar bir daha tekrar etmesin. Devlet içinde devlet olmasın. Paralel yapılar olmasın ve devletimiz polisiyle, askeriyle bir ve beraber olalım. Kaynaşmış olarak Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet seviyesine uğraşmak için çaba göstersin. Zor günlerden geçtik ama hepsini teker teker aşıyoruz. Bu paralel yapılanmada eski Türkiye'nin eski kötü alışkanlığı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. İktidarımızda pek çok güzelliği başlatırken pekçok çirkinliği de tarihe gömdük. Eski Türkiye alışkanlığında vatandaş odaklı değil devlet odaklı bir çalışma anlayışı vardı. Bizim yönetim anlayışımız insan merkezlidir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturudur. Bu bizi icadımız değil. 619 yıl üç kıtada hüküm sormüş Osmanlı'nın yönetim anlayışının özetidir...