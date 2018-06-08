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Başbakan Yıldırım: 15 yılda mevcut sayıdan fazla öğretmen göreve başladı

Başbakan Yıldırım, 'Biz 15 yıl boyunca öğretmenlerimizin her alanda gelişmesi için çok önemli kararlar aldık, önemli yatırımlar yaptık. 15 yılda mevcut öğretmenlerimizin sayısından daha fazla 600 bine yakın yeni öğretmen görev başı yaptı.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, "Biz 15 yıl boyunca öğretmenlerimizin her alanda gelişmesi için çok önemli kararlar aldık, önemli yatırımlar yaptık. Okullarımızın sayısını öylesine artırdık ki artık sınıflarda öğrenci sayısı 24'e indi, daha önce 35-40 düzeyindeydi. Yine 15 yılda mevcut öğretmenlerimizin sayısından daha fazla 600 bine yakın yeni öğretmen görev başı yaptı ve eğitim sistemimiz her bakımdan gelişti." dedi.

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