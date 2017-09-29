Başbakan Yıldırım: 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük

Başbakan Binali Yıldırım, Bayramiç'te restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ve çocukluğunun geçtiği evin açılışında yaptığı konuşmasına, katılımcılara, "Kahramanlığın, zaferin, destanın yazıldığı Çanakkale'yi, Çanakkale'nin güzel insanlarını selamlıyorum. Helvası güzel Bayramiç'ten halısı güzel Ayvacık'ı, Mehmet Akif Ersoy'u mebus seçen Biga'yı, güzeller güzeli Bozcaada'yı, Gökçeada'yı, seramikleriyle ünlü Çan'ı, peyniriyle meşhur Ezine'yi, kirazıyla güzel Lapseki'sini, Namık Kemal'in 'Vatan Yahut Silistre"yi tamamladığı Gelibolu'yu, Eceabat'ı, Yenice'yi selamlıyorum." diyerek başladı.

Çanakkale'nin her köşesinin medeniyetlerin mirasını taşıdığını aktaran Yıldırım, şöyle dedi:

"Troya'dan Kilitbahir'e insanlığın bütün coğrafyasını hissetmek, yaşamak mümkündür. 1915'te Çanakkale, bütün dünyanın güçlerinin bir araya geldiği saldırıya uğradı. Çanakkale destanıyla, Türkiye'yi ayağa kaldıran büyük şair Mehmet Akif'tir, Mehmet Akif'in ruhudur. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, burada, sizin bu güzel ilçenizde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar, çocukluk yılları burada geçti. Mehmet Akif'in doğduğu ev öyle inanıyorum ki Çanakkale şehitlerinin huzuruna gelen binlerce, yüz binlerce vatan evladı tarafından ziyaret edilecek. O evi işte burada tekrar, yeni baştan yapan ve size, buraya Bayramiç'in değerine değer katacak şekilde kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 Mart kutlamaları esnasında, 24 Nisan'da, 25 Nisan'da milyonlarca insan Çanakkale'ye geçince mutlaka Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu Bayramiç'e de gelecek, onun mekanını da ziyaret edecek."

Çanakkale'de yatan kahraman şehitleri rahmetle andığını dile getiren Yıldırım, "Bu topraklara evladını şehit olmaya gönderen Balkanlara, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya bütün coğrafyamıza selam gönderiyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi buradan şükranla, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bir yandan Türkiye'nin baş belası olan terörle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyütmenin, Çanakkale'yi büyütmenin derdine düştüklerini vurgulayarak, 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini ifade etti. Yıldırım, "Bunu yaparken de ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan bölücü terör örgütlerine, FETÖ terör örgütüne de göz açtırmadan mücadelemiz sürüyor. FETÖ'yle, PKK'yla, DEAŞ'la, bu topraklardan kökleri kazınıncaya kadar kararlı mücadelemiz devam edecek. Allah'ın izniyle bu terör belasını, bu milletin gündeminden düşüreceğiz. Allah bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, manevi değeri çok büyük olan Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği evin restorasyonunda emeği geçenlere, Belediye Başkanına ve maddi destek sağlayan İÇDAŞ Grubu'na teşekkür etti.

"15 yılda Çanakkale'ye tam 17 milyar yatırım yaptık"

Başbakan Yıldırım, Çanakkale'ye yaptıkları en son esere değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale'ye dünyanın kuleler arası açıklığı en büyük olan köprüsünü yapıyoruz. Gelibolu'dan Lapseki'ye köprüyle, Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023'te artık doğrudan geçeceğiz, 6 dakikada geçeceğiz. İşte hizmet bu. Çanakkale'ye yakışan da bu. Otoyollarıyla, bölünmüş yollarıyla, deniz taşımacalığıyla, hava taşımacılığıyla Çanakkale'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. "

15 yılda Çanakkale'ye tam 17 milyar yatırım yaptıklarını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Helali hoş olsun. Bundan Bayramiç de nasibini aldı. Öyle değil mi? 2002'de 160 dersliğimiz vardı, şimdi 210 dersliğimiz var. Çanakkale'de, Bayramiç'te öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15'i geçmiyor. Avrupa'da bile böyle değil. 2014'te devlet hastanesini hizmete aldık. Göreve geldiğimizde burada yaşayan 6 bin ihtiyaç sahibi aileye ancak ulaşılabiliyordu. Şimdi 553 bin ailemiz, sosyal desteklerden yararlanıyor." Bayramiç'te tarım ve hayvancılığın gelişmesi için 43 milyon destek yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Göletler, su şebekeleriyle Bayramiç'in bereketli topraklarına bereket kattık. Yolu olmayan köy bırakmadık. Göreve geldiğimizde 16 köyün Bayramiç'in içme suyu problemi vardı. İçme suyu yoktu. Hepsini çözdük. Bayramiç-Çan Yolu, uzun yıllardır beklediğinizi biliyorum. Orada bir talihsizlik yaşadık. Müteahhit iflas etti. İşi yapamadı ama nihayet işi yoluna koyduk, o da bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun ama unutmayın ömür biter, yol bitmez." dedi.

Yıldırım çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu

Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım'a, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Aslan, üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un resminin ve Türk Bayrağı'nın yer aldığı tablo hediye etti.

Beraberindekilerle Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle müzik öğretmeni Hakan Çelik eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.