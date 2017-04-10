Başbakan Yıldırım: 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini kapatıyoruz

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

BU DEĞİŞİKLİKLE CUMHURİYETİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK

Hiç kimse Cumhuriyet'i değiştiremez. Kimse el uzatamaz, dil uzatamaz. El uzatan karşısında Aydınlı hanımları, Aydın'ın gençlerini, Aydın'ın gazilerini bulur. Biz sadece 16 Nisan'da hükümet sistemini değiştiriyoruz. Başbakanlık sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Bu değişiklik Cumhuriyet'i daha da güçlendirecek. Devlet işleri daha da hızlanacak. Devlet işlerinin kalitesi artacak. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. İstikbalimiz daha aydınlanacak. Demokrasimiz inşallah çok daha genişleyecek, özgürlükler genişleyecek. Bu değişiklikle birlikte Türkiye ekonomisi şaha kalkacak.

KILIÇCDAROĞLU'NUN 'HAYIR' DEDİĞİ ANAYASAYI DEĞİŞTİRİYORUZ

Bugün Kılıçdaroğlu "82 Anayasası'na hayır dedim" diyor. Sen darbe anayasasına 'hayır' dedin. Biz de o darbe yasağını değiştiriyoruz. Türkiye'de artık darbelere, müdahalelere, istikrarsızlığa son vermek için güçlü hükümetlere ihtiyaç var. Merhum Menderes hemşehriniz. Aydın'ın evladı olarak buradan çıktı Ankara'ya gitti, milletvekili oldu, Başbakan oldu. Siz Aydınlılar, dedeleriniz Menderes'i Başbakan yaptı. Menderes'i girdiği seçimlerde hep birinci yaptı. Menderes milleti sevdi, millet de Menderes'i çok sevdi. Menderes'i sandıkta yenemeyenler ona iftiralar attılar, yalanlar söylediler, sokakları karıştırdılar. Anarşiyi hortlattılar. Gazetelerle menderes'e saldırdılar. Ama milletin gözünde Menderes'in değerini düşürebildiler mi?

27 MAYIS'TA YAPTIKLARINI 15 TEMMUZ'DA YAPMAK İSTEDİLER

27 Mayıs 1960'la darbeyle Menderes görevden düşürüldü, düzmece bir mahkemede yargılandı ve iki bakanıyla birlikte idam edildi. Onun en büyük arzusu memleketine dönüp, Çine çayının kenarında oturmaktı. Bunu bile Menderes'e çok gördüler. Çünkü gözleri dönmüştü. Bir Başbakan'ı idam etmek istiyorlardı. Bu suretle ondan sonra geleceklere de gözdağı vermek istiyorlardı. Dediğimizi yapmazsanız sonunuz Menderes gibi olur demek istiyorladı. Bunu 15 Temmuz'da da denediler değil mi? Ama bu sefer sert kayaya çarptılar. İşte Aydın'ın hanımefendileri, genç kızları, genç erkekleri, yaşlıları 7'den 70'e indiniz meydanlara o alçak FETÖ'cülere gereken cevabı verdiniz.

SER VERİRİZ AMA BU ÇAPULCULARA MEYDANI BIRAKMAYIZ DEDİ

Bir yiğit çıktı. Yürekli bir adam Recep Tayyip Erdoğan. Bunların hiçbir tehdidine kulak asmadı. Saldırıları püskürttü, darbe senaryolarını bozdu. Cumhurbaşkanı seçemezsiniz dediler, biz de dedik ki o zaman millete gideriz. Referandum yaptık, Cumhurbaşkanını halk seçsin dedik, siz de kabul ettiniz. Onunla da kalmadınız, 2014'de Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtiniz. 27 Nisan'da elektronik muhtıra verdiler, Gezi olaylarını başlattılar. 17-25 Aralık darbesini yapmaya kalkıştılar ve nihayet 15 Temmuz'da altın vuruşu yaptılar. Ama milletin adamı Cumhurbaşkanı her seferinde karşı durdu, ser veririz ama ülkeyi teslim etmeyiz dedi. Sizler meydanı bu çapulculara bırakmadınız. Allah sizden razı olsun.

16 NİSAN'DA 27 MAYIS PARANTEZİNİ HEPTEN KAPATIYORUZ

16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini kapatıyoruz. Artık hiç kise, hiçbir kurum Cumhurbaşkanını, hükümetini, Meclis'i tehdit edemeyecek. Hiç kimse milli iradeyi gaspedemeyecek. Bundan sonra millet ne derse o olacak. Siz ne derseniz o olacak. Çünkü patron sizsiniz. Hem Meclis'i seçeceksiniz, hem de Cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Sandıklar kapandığında, oylar sayıldığında ülkeyi 5 yıl kimin yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Bu sistemin adı garantili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

ESKİ BAŞKANLARI RODOS ADASINA YÜZECEĞİM DİYORDU!

27 Mayıs'ı alkışlayan CHP, 27 Mayıs'ı resmi bayram yapan CHP. O alçakça girişimi bayram diye kutlatan CHP. Onlar bu parantezin kapanmasını istemiyorlar. Biz hayır diyeni de evet diyeni de onurlu biliriz, başımızın tacıdır. Evet diyen ne kadar bu ülkenin evladı ise hayır diyen de aynı şekilde bu ülkenin evladı. CHP milletvekili ne diyor, kendini bilmez densiz, evet diyenleri denize dökeceğiz İzmir'de diyor. Öyle şey olur mu? Haddini bil haddini! Önce edepli ol! Sen kimsin bu millete dil uzatıyorsun. Bir başkası da çıkmış, CHP'nin eski genel başkanı. O da diyor ki, eğer hayır çıkarsa diyor düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz. Allah bunlara akıl fikir versin. Bu eski genel başkan 2007 seçimlerinde eğer bu seçimlerde de iktidar olamazsam Rodos adasına kadar yüzeceğim. 10 yıl geçti yüzdüğü falan yok. Bunların işi gücü hakaret, işi gücü yalan dolan.