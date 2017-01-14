Başbakan Yıldırım, 2. Abdülhamid Han'ı anma programında konuşuyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"2. Abdülhamid 33 yıllık döneminde bir avuç vatan toprağını bile alçaklara teslim etmedi. Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar aklınıza ne geliyorsa bütün eserlerin altında 2. Abdülhamid'in imzası var. Marmaray projesi de Abdülhamid'in hayalidir. Onun hayalini gerçeğe çeviren de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır"