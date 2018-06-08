Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonunu Bağdat yönetimiyle yapmayı tercih ederiz

Başbakan Yıldırım, 24'te Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İLK TURDA BU İŞ BİTER"

"Milletimiz kararı verecek ama biz inanıyoruz ki sahada da görüyoruz Cumhurbaşkanımız ilk turda seçeceğiz"

"AK PARTİ'NİN BİR ENDİŞESİ YOK"

"AK Parti ilk günkü diri canlı. Meclis'te bir sorun olacağını görmüyorum. Cumhur İttifakı nedeniyle bir artıyla giriyoruz seçime. MHP ile aynı sütunda giriyoruz seçime. AK Parti 15 yıldır bu ülke için çalışıyor. AK Parti'nin Meclis çoğunluğunu sağlamak konusunda bir endişesi yok"

"24 HAZİRAN SONRASI İLK KONU OHAL OLACAKTIR"

"Cumhurbaşkanımız açıkça söyledi. Bunu üzerinde tartışmaya gerek yok. Hükümeti kuracak olan Cumhurbaşkanı kararı verecek. Cumhurbaşkanımız 24 Haziran günü tekrar seçildiğinde ele alacağı konulardan biri de bu olacaktır."

"KANDİL'DEKİ TERÖRÜ KALDIRMAK İSTİYORUZ"

"Mahmur ve Sincar'da terör olayları devam ediyor. Terör bizi de Irak'ı da rahatsız ediyor. Buradaki terörü ortadan kaldırmak istiyoruz. Operasyonu Bağdat yönetimiyle yapmayı tercih ederiz "