Başbakan Yıldırım: 3 tane yeni raylı sistem yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Mitinge Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katıldı.

Esenyurt meydanını dolduran vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, yarın yapılacak referandumda destek istedi.

İstanbul’un bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Sen 3 kıtaya adalet götüren, ecdadın bıraktığı en önemli yadigarsın İstanbul. Sana hizmet etmek boynumuzun borcudur. Biz bu yolda AK Partimizin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan ile bu işe İstanbul’da başladık. Bir an olsun İstanbul’u aklımızdan çıkarmadık. Biliyoruz İstanbul Türkiye’nin her köşesidir, her bölgesidir, her şehridir. Biliyoruz ki İstanbul ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar" dedi.

"Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz"

"Türkiye artık krizlerle, darbelerle, istikrarsızlıkla anılan bir ülke olsun istemiyoruz" diyen Erdoğan, "15 yılda önemli başarılar elde ettik. Kanayan yaraları sardık. İnsanımızın gücünü harekete geçirdik. AK Parti hükümetleri olarak yola çıkarken ne dedik. ‘Türkiye’nin ihtiyacı adalettir, kalkınmadır.’ Ülkenin her yerinde kalkınma için çok büyük işler yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Şükürler olsun güzel işler yaptık. Hangi hedefi koyduysak onu gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanını fabrikalarla, okullarla, hastanelerle, havalimanlarıyla donattık" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım İstanbul’a yapılan yatırımlardan bahsederek, “15 yılda dünya şehri aziz İstanbul’a tam 130 milyar TL’lik yatırım yaptık. Helal olsun. İstanbul daha fazlasına layık. 7 tepeli İstanbul’a 7 dev eser kazandırdık. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren yapıldı mı? Marmaray bitti mi? Avrasya Tüneli bitti mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi mi? Osmangazi Köprüsü hizmete girdi mi? İzmir otoyolu çalışması devam ediyor mu? Dünyanın en büyük havalimanı yükselmeye devam ediyor mu? Kanalistanbul gerçeğe dönüşüyor mu? İstanbul’un bir mega projesi daha var. Boğazın altından 3 katlı tünel yapıyoruz" dedi.

"3 tane yeni raylı sistem yapacağız"

Birçok engele rağmen büyük projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bütün bu yatırımların Esenyurt’a da tabiki katkısı olacak. Esenyurt’a iki milyarlık yatırım yaptık. 200 yataklı devlet hastanesi biti, okullar, kapalı yüzme havuzları ve birçok konutu yaparak hak sahiplerine verdik. Esenyurt otizm merkezi, engelliler merkezini yaptık hizmete aldık. Esenyurt’u eğitimin merkezi yapıyoruz. Esenyurt hızla büyüyor. Yeni okullar, yeni hastaneler, yeni konutlar yapılmaya devam ediyor. Esenyurt’ta ulaşımı da rahatlatmak için çalışmalar sürüyor. Sadece yeni yollar değil, aynı zamanda raylı sistemi de genişletiyoruz. 3 tane yeni raylı sistem yapacağız. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt. Hayırlı olsun. Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Çekmece hattı. Esenyurt-Beylikdüzü-Avcılar. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün bu işler nasıl yapılıyor. Önümüze çıkarılan engellere rağmen yapılıyor. Engelleri atlıyoruz, hem de iş yapıyoruz. Yarından itibaren bu engelleri ortadan kaldırmaya hazır mısın İstanbul" şeklinde konuştu.