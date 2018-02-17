Başbakan Yıldırım, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.
- AA
54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen Yıldırım ile Juncker görüşmesi, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
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