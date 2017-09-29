Başbakan Yıldırım açıkladı: Liseye geçişte sınav test olmayacak, açık uçlu soru sorulacak
Başbakan Binali Yıldırım, Liseye geçiş için yeni sistemi anlattı ve artık açık uçlu soru sorulacağını açıkladı.
Başbakan Yıldırım şunları söyledi;
Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi TEOG'da yapıyoruz.
TEOG NEDEN DEĞİŞİYOR
TEOG neden değişiyor? TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var. TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. sınıf. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor.
AÇIK UÇLU SORU SORULACAK
Sınav test olmayacak, açık uçlu soru sorulacak.
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