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Başbakan Yıldırım: Bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz

Afganistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Abdullah ile ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, 'Afganistan'ın ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlıdır. Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. El sıkışma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz.' dedi.

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Afganistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Abdullah ile ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Son günlerde Afganistan terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok cesur ve çok anlamlıdır. Taliban'ın bunu değerlendirmesini arzu ediyoruz. Türkiye'de biz bu konuda iyi mesafe katettik. Çok şükür bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsade etmiyoruz. Başından beri biz Afganistan ve sınır komşusu Pakistan'ın konuları konuşarak çözmesinden yanayız. Bunun için üçlü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık.

15 TEMMUZ

Afganistan 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bunun için milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. FETÖ'nün faaliyetlerinin bitirilmesi için de adımlar atıldı.

SURİYE VE IRAK

Türkiye bölgesinde çok çetin bir mücadele veriyor. Özellikle Suriye'deki iç savaş sonrası başlayan otorite boşluğu ve terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı çok çetin bir şekilde mücadele ediyoruz.

Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur.

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