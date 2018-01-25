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Başbakan Yıldırım: Afrin'de 300 terörist etkisiz hale getirildi

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatında son duruma ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatında toplam 300’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Zeytin Dalı Harekatının altıncı günü olduğunu anımsatan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:
 
"Orada yaşayan masum Arapları, Kürt kardeşlerimizi, Türkmenleri canından bezdiren terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon, planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz. DEAŞ örgütüyle de en amansız mücadeleyi Türkiye yapıyor. Diğerleri lafını yapıyor. Amerika'nın DEAŞ ile nasıl mücadele yaptığını Rakka'dan, PYD'nin YPG'nin eskortunda DEAŞ'lıları silahları, mühimmatlarıyla nasıl yolcu ettiklerini bütün dünya gördü. Bu mu DEAŞ ile mücadele? Oradan çıksınlar da başka yere gitsinler. Gitsinler Mısır'da toplu katliam yapsınlar, camilere saldırsınlar. Türkiye'de eylem yapsınlar. Avrupa'ya gidip eylem yapsınlar. İnsanlığın başına bela olmaya devam etsinler."

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